Häftlinge fliehen aus JVA Memmingen: Nach diesen Männern fahndet die Polizei

Am Sonntagnachmittag sind zwei Männer aus dem Gefängnis in Memmingen geflohen. Die Polizei bittet um Hinweise, um die Häftlinge zu fassen.

Zwei Untersuchungshäftlingen ist am Sonntagnachmittag der Ausbruch aus der Justizvollzugsanstalt (JVA) Memmingen gelungen. Die Polizei suchte mit einem Großaufgebot im weiteren Umkreis nach den Ausbrechern. Es waren Beamte aus mehreren Präsidien sowie Hubschrauber im Einsatz.

Von den beiden Flüchtigen fehlt bisher jede Spur. Laut JVA-Leiterin Anja Ellinger bestehe für Bürger kein Grund zur Sorge: "Das sind keine Mörder."

Die Polizei warnt aber davor, an die Häftlinge heranzutreten. Wer sie sieht, soll stattdessen umgehend die Polizei informieren: entweder unter der Notrufnummer 110 oder der Nummer 0831/9909-1000.

Fahndung nach Ausbruch: Diese Männer sucht die Polizei

Gökhan Günbeyi Bild: Polizei

Bei einem der Häftlinge handelt es sich um Gökhan Günbeyi. Der 36-Jährige mit türkischer Staatsbürgerschaft ist laut Polizei 177 Zentimeter groß und hat eine kräftige Statur. Nach der Flucht entledigte er sich seiner Anstaltskleidung und trug zuletzt ein schwarzes T-Shirt, eine weiße kurze Sporthose und schwarze Sportschuhe der Marke Puma. Vermutlich hat er eine frische, blutende Verletzung am linken Arm.

Der zweite Geflohene ist der 37-jährige Vaja Burjanadze. Der georgische Staatsbürger ist ebenfalls 177 Zentimeter groß und hat eine kräftige Statur. Er hat schwarze, kurze Haare. Zuletzt trug er ein graublaues T-Shirt, eine blaue lange Hose, sowie schwarze Schuhe. Dabei handelt es sich um Anstaltskleidung. Die Männer saßen unter anderem wegen Raub in der JVA.

Häftlinge in Memmingen überwanden die Gefängnismauer

Vaja Burjanadze Bild: Polizei

Im Memminger Gefängnis sitzen derzeit etwa 160 Straftäter ein. Sie verbüßen eine Untersuchungshaft oder eine Haftstrafe von bis zu einem Jahr. Den beiden geflohenen Häftlingen war es laut JVA-Chefin während eines Hofgangs gelungen, die Gefängnismauer zu überwinden. „Die haben das äußerst geschickt angestellt“, sagte die Gefängnisleiterin auf Nachfrage unserer Redaktion. Details wollte sie aber nicht nennen: Erst müssten die Aufnahmen der Überwachungskameras ausgewertet werden.

Die beiden Männer flüchteten in Richtung Bahnstrecke - der Bahnhof war deswegen zwischenzeitlich gesperrt. Zuletzt gesehen wurden die Häftlinge am Sonntag um etwa 15 Uhr im Bereich der Schwesternstraße in Memmingen.

Ausbruch aus Gefängnis wie in Memmingen ist nicht strafbar

Zum Hintergrund: Der Ausbruch aus einem Gefängnis an sich ist in Deutschland nicht strafbar. „Das resultiert aus der Idee, dass der Gesetzgeber anerkennt, dass jeder Mensch einen Drang nach Freiheit hat“, erklärt Matthias Jahn, Professor am Institut für Kriminalwissenschaften und Rechtsphilosophie der Goethe-Universität Frankfurt. „Das ist der bestechend einfache Grundgedanke.“ Dieses Freiheitsideal, das auch einem Strafgefangenen das Recht zugestehe, nach seiner Freiheit zu streben, sei eine deutsche Besonderheit und stehe in der Tradition des Philosophen Immanuel Kant.

Die Grenze der Straffreiheit ist den Angaben zufolge allerdings erreicht, wenn der Gefangene bei seiner Flucht Rechtsgüter anderer in Mitleidenschaft zieht – etwa bei Sachbeschädigung oder Gewalt gegen Beamte. Strafbar macht sich außerdem, wer Häftlinge befreit oder ihnen zur Flucht verhilft. (AZ, dpa)

