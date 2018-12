13.12.2018

Häuslebauer sind weiter fleißig

Bauboom hält an. Ein Markt für Boardinghouses

Es wird weiter fleißig gebaut in Bad Wörishofen. Keine Probleme hatte der Bauausschuss des Stadtrates dabei jüngst mit dem Vorbescheid auf einen Neubau eines Wohngebäudes mit drei Einheiten in der Viktoriastraße. Es handelt sich um einen Anbau an das bestehende Hauptgebäude auf einem Hinterliegergrundstück, das weitgehend den Richtlinien des Bebauungsplanes entspricht. Mit einer Neinstimme wurde der Antrag genehmigt.

Einstimmig genehmigt wurde der Bauantrag zur Nutzungsänderung von Büroräumen in Seminarraum und Wohnräume mit zeitlich begrenzter Vermietung. Es geht dabei um ein sogenanntes Boardinghouse im Gewerbegebiet. Diese kleinen Wohneinheiten dienten meist Arbeitskräften und Handwerkern zur vorübergehenden Nutzung, war zu erfahren. Bernhard Oberstaller vom Bauamt sah keine Bedenken, dass diese einmal in „richtige Wohnungen“ umgewandelt werden könnten und zeigte auf, dass für solche Appartements durchaus Bedarf in der Stadt sei, zumal auch etliche ehemalige Kurheime dafür genutzt würden.

Positiv beschieden wurde trotz geringer Abweichungen vom Bebauungsplan und unter kleinen Bedingungen der Vorbescheid auf den Neubau von zwei Doppelhaushälften mit Einzelgaragen in der Irsinger Straße.

Und ebenfalls einstimmig positive Signale sendete der Ausschuss zu den beiden Voranfragen zum Bau eines Einfamilienhauses in der Allgäuer Straße in Schlingen und eines Bauvorhabens in der Stockheimer Bernaustraße. (heb)

