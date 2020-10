22.10.2020

Halloween: Gruselspaß im Allgäu Skyline Park

Plus Der Skyline Park veranstaltet ein Familien-Halloween. Über „Walk Acts“ und Live-Erschrecker.

Rammingen Zum Familien-Halloween lädt der im Skyline Park am Samstag, 24. und Sonntag, 25. Oktober sowie am Samstag, 31. Oktober ein. An den drei Aktionstagen gibt es Sondereintrittspreise für kostümierte Gäste.

„Über 60 Attraktionen“ verspricht die Parkleitung für diese Tage. Neben schaurigen „Walk Acts“, also herumgeisternde Gespenster, und gruseliger Dekoration im Park wartet auch ein ganz neues Geisterbahn-Erlebnis. In der extra für Halloween noch gruseliger gestalteten Geisterbahn werden die Gäste von Horror-Szenarien und Live-Erschreckern in Angst und Schrecken versetzen.

So kann man sich Halloween in Bayerns größtem Freizeitpark von oben anschauen

„Herbstliche Grusel-Stimmung in Bayerns größtem Freizeitpark“, kündigt die Parkleitung aus Rammingen dazu an.

Wer sich einen Überblick über das schaurige Treiben verschaffen möchte, kann dies im Allgäuflieger, dem höchsten Flugkarussell der Welt, tun, und dabei einem ungewöhnlichen Ausblick über den Park und in die Berge genießen. (mz)

