Happy End für Mischlingshund Toni

Plus Wohin mit dem geliebten Vierbeiner, wenn man sich im Alter plötzlich nicht mehr um das Haustier kümmern kann?

Das ist die Geschichte von Toni, dem Mischlingshund aus Bad Wörishofen. Es ist eine Geschichte von Tierliebe, Kummer und sehr viel Mut. Eine Geschichte aus dem Tierheim Beckstetten, die sehr traurig beginnt und für viel Emotionen im Tierheim sorgte.

Das erste was auffiel, waren Tonis Augen. Traurige Hundeaugen, die jedem entgegenblickten, der die Quarantänebox im Tierheim Beckstetten betrat. Ein Hund mit eingeklemmter Rute, der am ganzen Leibe zitterte und die Welt offensichtlich nicht mehr verstand. War der Hund etwa ausgesetzt worden? Denn der Jüngste schien er nicht mehr zu sein.

Doch hinter dem verängstigten Bündel Fell verbarg sich eine sehr traurige Geschichte. Elf Jahre war Mischlingsrüde Toni ein treuer Begleiter eines älteren Ehepaares gewesen. Zuletzt konnten sie Toni aber nicht mehr selbst betreuen. So entschlossen sich die beiden zu einem Schritt, der sehr viel Mut erforderte und von der großen Tierliebe der beiden geprägt war. Sie wollten nicht warten, bis der Tag kam, an dem der Hund von einem Tag auf den anderen abgeholt werden musste, sie wollten selbst die Entscheidung treffen, für ihren geliebten Toni noch die Möglichkeit eines geruhsamen Lebensabends zu eröffnen.

„Uns ist fast allen das Herz gebrochen“, sagt eine Tierpflegerin

Schweren Herzens fassten sie den Entschluss, Toni im Tierheim Beckstetten zur Vermittlung abzugeben. „Uns hat es fast allen das Herz gebrochen, als das Tier hier abgegeben wurde“, erzählt Tierpflegerin Marianna Horn, die Toni sofort in ihr Herz geschlossen hatte. „Die Leute und der Hund taten mir so leid! Bei jedem kleinen Geräusch an der Tür hat Toni geschaut, ob nicht eine vertraute Person kommt und ihn holt.“ Und dann das – nur einen Tag nach der Abgabe, bevor die Vermittlung des Hundes in die Wege geleitet werden konnte, geschieht ein kleines Wunder. Monika und Marco Fischer aus Kammlach beschließen spontan, im Tierheim vorbei zu fahren, da sie sich schon länger nach einem Hund umschauen wollen. Monika Fischer tritt eine neue Arbeitsstelle an und hat dadurch endlich die nötige Zeit, für einen Hund. In Beckstetten sehen sie als erstes Toni, der völlig verschüchtert auf seiner Decke liegt, und es ist Liebe auf den ersten Blick. „Wir wollten bewusst einen älteren Hund“, erzählt Marco Fischer, der vorher noch nie im Tierheim Beckstetten war. „Ein älterer Hund ist schon etwas ruhiger. Außerdem soll doch auch ein älterer Hund noch eine Chance auf Familienanschluss im Alter haben.“

Für Toni geht es nun in ein neues Zuhause

Dem Ehepaar ist bewusst, dass die Zeit mit Toni schneller zu Ende gehen könnte, als ihnen lieb ist. Doch daran wollen die beiden nicht denken. Auch höhere Tierarztrechnungen, die bei einem älteren Tier anfallen könnten, spielen für die beiden keine Rolle. „Wir haben uns für Toni entschieden, und er wird als unser neues Familienmitglied jede Versorgung bekommen, die er braucht.“ Erfahrung mit Tierheimtieren haben die beiden schon – zwei Katzen gehören ebenfalls zum Hausstand. Mit Toni gingen sie anfangs beim Tierheim spazieren, damit er sich schon einmal an seine neuen Mitbewohner gewöhnen kann. Toni hat das gut getan. Nur eine Woche, nachdem er nach elf Jahren aus seinem gewohnten Zuhause umziehen musste, erkannten ihn die Helfer im Tierheim kaum wieder. Schweifwedelnd lief er schon da auf sein neues Frauchen zu, schmiegte sich eng an sein Herrchen und machte einen durchaus zufriedenen Eindruck. Happy End für Toni und auch das ältere Ehepaar, das ja einen schweren Schritt gegangen ist. Nun scheint sicher: Toni wird sein Rentenalter genießen können. (dok)