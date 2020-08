vor 54 Min.

Harmonische Klänge für den guten Zweck

Christina Biechele, Jeannine Hartung, Claudia Frühauf, Matthias Hartung und Christian Frühauf begeistern ihre Fans in der St. Ulrich-Kirche

Von Thessy Glonner

Dank ihres Charismas und der schönen Erinnerungen an ihre früheren Konzerte, hat das Publikum sie - trotz langer Corona-Pause - nicht vergessen.

Im Gegenteil: Das Benefizkonzert, das Christina Biechele, Jeannine Hartung, Claudia Frühauf, Matthias Hartung und Christian Frühauf in der St. Ulrich-Kirche der Gartenstadt präsentierten, war äußerst gut besucht. Selbst auf der Empore waren alle verfügbaren Plätze belegt, und so stand Christian Frühauf bei seinen Begrüßungsworten freudige Überraschung ins Gesicht geschrieben.

„Hoffnung - Frieden - Licht, Christus, meine Zuversicht“. Zeitgemäßer und passender hätte das Ensemble die Darbietung der liebevoll zusammengestellten geistlichen Lieder kaum betiteln können.

Mit ihren glockenklaren Stimmen übermittelten Claudia Frühauf und Christina Biechele bei Texten wie „Es ist dieser Funke, der zählt, die Hand, die die andere hält und ohne ein Wort spüren lässt: Gott ist da“, das - gerade in heutiger Zeit - so wichtige Zusammengehörigkeitsgefühl. Das sensible Querflötenspiel von Jeannine Hartung, die zarten Gitarrenklänge von Christian Frühauf, gepaart mit einfühlsamer Percussion-Untermalung von Matthias Hartung und perfekter Keyboard-Begleitung durch Christina Biechele, gaben dem Konzert eine besonders zauberhafte Note.

Es ist der harmonische - ganz spezielle Sound der engagierten Künstler, von dem sich die Kirchenbesucher immer wieder faszinieren lassen. „Wie ein Fest nach langer Trauer“ hieß nicht nur eines ihrer Lieder, sondern so wurde offensichtlich auch die gesamte Vorstellung empfunden. Heftiger Applaus war der Lohn für die Gruppe, der es nach dem Motto „Musik ist die Sprache der Seele“, gelang, diesen Sonntagnachmittag - unter Einhaltung aller Sicherheitsvorkehrungen - als kulturellen Lichtblick zu gestalten. Die freiwilligen Spenden in Höhe von 1125,70 Euro gehen zu gleichen Teilen an die die Tafel Bad Wörishofen und an das Tierheim Beckstetten.

