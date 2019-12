13.12.2019

Harmonisches Zusammenspiel

Beim Musikverein Mattsies schwangen heuer zwei Dirigenten den Stab

Von Sabine Schaa-Schilbach

Um die dreihundert Zuhörer waren in die Festhalle nach Mattsies gekommen. Das Jahreskonzert des Musikvereins Mattsies präsentierte ein buntes Programm mit ausgefallen schönen Werken für Blasorchester. Dazu kam die Dirigentenstab-Übergabe von Michael Schiegg an David Schöpf. Die Ehrungen für langjährige Musiker betrafen zweimal sogar eine 45-jährige Mitgliedschaft, so lange, wie der Musikverein Mattsies als Mitglied im Allgäu-Schwäbischen Musikbund überhaupt besteht.

Schon beim Eingangsstück „Ross Roy“ von Jacob de Haan lief das Orchester zu voller Klangstärke auf. Die Musik lebte vom Wechsel zwischen bombastischen und sanften Passagen, Letztere getragen von Klarinetten und Oboe. Es geht in „Ross Roy“ um eine Schule, um Disziplin, aber auch um lustige Streiche.

Gleich das zweite Werk im Kontrast dazu: ein traditionelles Schweizer Volkslied im Arrangement von Thomas Rüedi. Eine Liebesgeschichte wird da erzählt. Aber sie geht nicht gut aus. Mit einer getragenen Melodie in Moll und mit viel Tremolo, erst aufgelöst am Schluss, aber da befindet sich der unglückliche Geliebte schon in der Verbannung. Sehr schön und mit Gefühl gespielt.

Zwei weitere Blasorchesterwerke erzählten ebenfalls Geschichten und Episoden. Die „Jupiter hymn“ stammt aus dem Zyklus „The planets“ vom englischen Komponisten Gustav Holst und ist schon hundert Jahre alt. Als lebendige Reise zum „schönsten aller Planeten“ von der Moderation angekündigt. Aus neuerer Zeit stammte der Konzertmarsch „Die Sonne geht auf“: ein Ereignis und jedes Mal aufs Neue der Beginn eines schönen Tages, spritzig und lebensfroh.

Ein außergewöhnliches Blasorchester ist der Musikverein Mattsies auch aufgrund der Besetzungen. Ladys first: Fünf Damen spielen das Waldhorn, und der Altsaxofon-Part wird von drei Musikerinnen getragen.

Das Zusammenspiel von insgesamt zwölf verschiedenen Instrumenten und dem Schlagwerk ist perfekt und super geführt. An diesem Abend von zwei Dirigenten: Der scheidende Michael Schiegg übernahm den zweiten Teil des Konzertes, der „Neue“, David Schöpf, durfte gleich zu Anfang den Taktstock schwingen. Er wohnt in Langerringen und absolviert derzeit ein Studium Trompete und Orchesterleitung am Leopold-Mozart-Zentrum in Augsburg. 19 Jahre ist er jung und seit dem Frühjahr in Mattsies dabei. Im selben Alter hatte sieben Jahre zuvor Michael Schiegg als Dirigent in Mattsies angefangen. Die Stabübergabe war also nur noch eine ein bisschen launige Formalität, begleitet von einer nicht gerade kleinen Notenschlüssel-Skulptur zur Erinnerung.

Jonas Meier und Lukas Baur moderierten und gaben Hintergrund-Infos zu den einzelnen Stücken. Eine gute Idee war auch eine große Leinwand vorne im Saal, auf der die Titel angezeigt wurden. Zum Einsatz kamen diese Leinwand und die auf ihr gezeigten Fotos später noch einmal für eine Hommage an Michael Schiegg und seine Dirigententätigkeit, während der er das Ensemble zu dem machte, was es heute ist. Da durfte natürlich die emotionale Abschiedsrede nicht fehlen: Wie sich das Orchester entwickelt hat, „der Sprung in die Oberstufe“, und „was mit der Willenskraft einzelner Musiker alles erreichbar ist“. Andreas Schuster ehrte acht langjährige Musiker und zeichnete fünf Nachwuchsmusiker für die bestandenen Prüfungen aus.

Dann ging es musikalisch in richtig ferne Länder. „Around the world in 80 days“ von Otto M. Schwarz erzählt von einem Banküberfall und einer Wette und von einer Reise über Indien, China, Japan und Amerika zurück nach London. Man konnte Schlangen tanzen hören und chinesischen Klangfarben lauschen.

Zum Konzertende hin dann zwei „Lieblings“-Melodien. Einmal das Thema aus „Forrest Gump“, dann das fetzige und gleichzeitig herzbetörende „Music“ von John Miles. Zwei Stücke voll positiver Energie. Bei „Music“ flimmerten die Bilder von sieben Jahren Vereinsleben unter dem Dirigenten Michael Schiegg über die Leinwand. Nicht nur die Aufführungen, auch die Vereinsfeiern wurden ausführlich gewürdigt. Traditionelles und eine Polka mit der Aufforderung zum Mitklatschen gab es als Zugabe. Applaus, das Elixier für jeden Musiker, wurde an diesem gelungenen Abend überschwänglich vergeben.