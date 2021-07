Franz Paul aus Haselbach, ein echter Allrounder, wird 80

Plus Franz Paul war in mehreren Haselbacher Vereinen aktiv und half über 30 Jahre lang seiner Frau Regina, die Mindelheimer Zeitung auszutragen.

Kürzlich herrschte in der sonst ruhigen Sudetenstraße in Haselbach eine ungewöhnliche Betriebsamkeit. Grund dafür war der 80. Geburtstag von Franz Paul, der im Dorf recht bekannt ist. Mehr als 32 Jahre lang half er seiner im Oktober 2015 verstorbenen Frau Regina, die Mindelheimer Zeitung und Unterallgäu Rundschau auszutragen. Und das ist noch nicht alles.