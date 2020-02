21:31 Uhr

Haus in Bauernhofmuseum Illerbeuren abgebrannt

Auf dem Gelände des Bauernhofmuseums ist am Samstagabend ein Gebäude abgebrannt.

Im Bauernhofmuseum in Illerbeuren ist ein Haus niedergebrannt. Der Kriminaldauerdienst ermittelt.

Am Samstagabend ist auf dem Gelände des Bauernhofmuseums ein Haus abgebrannt. Nach ersten Informationen der Einsatzzentrale stand das Haus in Vollbrand. Mittlerweile sei er aber gelöscht. Weiteres stand am Samstagabend noch nicht fest.

Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Der Kriminaldauerdienst ist vor Ort und ermittelt. (AZ)