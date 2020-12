vor 4 Min.

Hausbesuch vom Nikolaus in Zeiten von Corona

Der Bischof Nikolaus und sein Knecht Ruprecht in Türkheim am Vorabend des 6. Dezembers – das ist traditionell ein Einsatz von Mitgliedern des Klausenvereins. Der Bischof (Thomas Schmid) als ehrwürdiger Nikolaus mit Mitra und Bischofsstab, Knecht Ruprecht als „gesichtsloser“ Begleiter und wilde Figur.

Plus Wenn der Bischof und Knecht Ruprecht die Türkheimer Kinder zuhause besuchen, ist alles fast wie immer. Fast ...

Von Sabine Schaa-Schilbach

Sie kommen mit wildem Schellengeläut die Straße entlang. Der Bischof Nikolaus und sein Knecht Ruprecht haben auch in diesem Jahr ihren Einsatz, zur Freude und zur Belehrung der Kinder. Denn die müssen erst einmal eine Predigt aushalten, was sie gut und nicht so gut gemacht hätten im vergangenen Jahr. Dann dürfen sie noch ein Gedicht aufsagen oder ein Lied singen… Erst danach greifen der Bischof und sein Knecht in den braunen Jutesack, und es gibt die Geschenke. Da wirken viele der Kleinen doch recht eingeschüchtert nach allem, was sie sich haben anhören müssen.

Das ist in diesem Jahr anders beim Nikolausbesuch

In diesem Jahr kommen der Bischof und sein Knecht nur zu zweit. Knecht Ruprecht ist gleichzeitig der Fahrer und muss sein Kostüm immer wieder mal ausziehen. Die beiden dürfen Häuser und Wohnungen nicht betreten.

Gut, wenn es im Freien und bei kaltem Dauerregen einen überdachten Carport oder eine wärmespendende Feuerpfanne gibt. Längst nicht so viele Familien wie in den vergangenen Jahren haben den Nikolaus-Service vom Türkheimer Klausenverein heuer in Anspruch genommen.

Früher mussten die Besuche bei den Kindern im Ort schon mal im 20-Minuten-Takt stattfinden. Jetzt wurde weniger gebucht. Es gibt für die Akteure Pausen dazwischen, alles sei entspannter, sagt „Bischof Nikolaus“ Thomas Schmid. Für die Kinder hingegen ist das alles richtig aufregend.

Wenn sie da klein vor dem großen Bischof stehen, den Bischofsstab halten dürfen, und wenn dann auch noch der Ruprecht jede kleine „Schandtat“ mit seinen Schellen verstärkt, rutscht ihnen das Herz schon mal tief.

Der Respekt vor Nikolaus und seinem Knecht Ruprecht ist groß

Wenn dann dieser zottelige Mann, dessen Gesicht hinter Bart und Kapuze nur zu ahnen ist, mit seiner Rute gegen seine Stiefel schlägt und tief brummt, versteckt sich so mancher Knirps schnell hinter Papas Rücken.

Oder die Kleine auf Mamas Arm drückt ihr Gesicht tief gegen Mamas Schulter, damit sie den Bischof und erst recht den gruseligen Ruprecht nicht anschauen muss. Aber es gibt auch die Kecken, die aufrecht und selbstsicher dastehen, sich die Predigt geduldig anhören und den Heiligen korrigieren: wenn sie eben die kleine Schwester nicht geärgert haben. Sie machen dem Bischof den Vorschlag, dass sie sich mit dem kleinen Bruder das Zähneputzen in Zukunft teilen: einen Abend er, einen Abend sie.

Der Bischof hat aber auch viel Lob für die Kleinen in seinem Buch stehen. Er lobt den Fleiß in der Schule, beim Lesen Lernen oder beim Versorgen von Katze und Goldhamster. Er nimmt das Versprechen ab, dass das so bleiben wird. Dass kein Kind, auch wenn es sich noch so geärgert hat, in Zukunft deswegen laut loszuschreien braucht. Auch wenn das kaum jemand merkt: Für die Akteure vom Klausenverein Türkheim ist die Zeremonie eine Herausforderung. Den richtigen Namen im Buch finden, das richtige Geschenk aus dem Sack rausholen. Vor dem Besuch den Sack und die Infos über die Kinder, vor Ort hinter den Tonnen oder an die Garagenwand gelehnt, im Dunkeln finden.

Dafür steht Knecht Ruprecht

Die überdimensionalen Bärte machen zu schaffen. Knecht Ruprecht, der „Wilde aus dem Wald“ in seinem zotteligen Schafpelzkostüm ist sogar für Erwachsene eine furchterregende Gestalt, direkt aus frühen Mythen und Albträumen entsprungen. Mit seinen Schellen soll er die bösen Geister vertreiben, die gerade jetzt in den dunklen Nächten ihr Unwesen treiben.

Die Rute aus dürren Zweigen ist tatsächlich ursprünglich ein Symbol für die Fruchtbarkeit der Felder und Tiere im nächsten Bauernjahr. Die beiden Akteure vom Klausenverein bekommen für ihren Einsatz als Bischof und Ruprecht nicht nur ein spontanes Dankeschön von den Kindern, sondern auch von den Eltern: eine kleine Anerkennung, hinterher auf der Straße, wenn die Kleinen wieder im Haus sind.

