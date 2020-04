vor 52 Min.

Haushaltsberatungen starten später

Finanzpaket soll kurz vor dem Monatsende verabschiedet werden. Termin für konstituierende Sitzung des neuen Stadtrates steht fest

Die Haushaltsberatungen in Bad Wörishofen beginnen später als vorgesehen. Statt am 22. April werden die Ratsmitglieder das Finanzpaket der größten Stadt des Landkreises erstmals am Montag, 27. April, um 18 Uhr beraten, im Kursaal, nicht im Rathaus. Sollte es nötig sein, gibt es einen weiteren Termin am 29. April, bei dem das Haushaltspaket dann spätestens beschlossen werden soll.

Ebenso beraten wird dabei der Antrag von FW-Fraktionssprecher Wolfgang Hützler zur Aufhebung der Immissionsschutzverordnung (wir berichteten). Auch die Änderung der Geschäftsordnung steht auf der Tagesordnung. Fest steht nun ebenfalls, wann der neu gewählte Stadtrat seine konstituierende Sitzung abhält. Dafür ist Montag, 4. Mai, anberaumt, ebenfalls um 18 Uhr im Kursaal. (m.he)

Themen folgen