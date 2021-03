vor 18 Min.

Hausverkauf: So wahrt die Stadt Mindelheim das Holzbaur-Erbe

Plus Nach dem Verkauf des Holzbaur-Hauses setzte in Mindelheim Kritik ein. Warum der Verkauf des Hauses nicht ausgeschrieben werden musste.

Von Johann Stoll

Kaum hatte der Ferienausschuss des Stadtrates den Verkauf des Holzbaur-Hauses an der Frundsbergstraße 12 beschlossen und die MZ darüber berichtet, setzte in Mindelheim Kritik ein. Warum wurde das Objekt nicht ausgeschrieben und stattdessen gezielt einem Investor angeboten?

Auf Anfrage erklärte Julia Beck vom Büro des Ersten Bürgermeisters, die Stadt sei nicht verpflichtet, den Verkauf eines Grundstücks auszuschreiben. Der Verwaltung und den Stadträten sei es gerade beim Verkauf dieses sensiblen Objektes besonders wichtig gewesen, jemanden zu finden, der sich in „denkmalpflegerischer Hinsicht“ bereits bewährt hat.

Johanna und Erwin Holzbaur hatten die Stadt als Alleinerbe eingesetzt

„Uns ist es ein Anliegen, dass das Erbe von Erwin Holzbaur gewahrt wird“, so Bürgermeister Stephan Winter. Bekanntlich hatten Johanna und Erwin Holzbaur die Stadt Mindelheim als Alleinerbe eingesetzt.

Der neue Eigentümer Raimund Gabriel hat bereits ein Mindelheimer Wohnhaus in der Kirchgasse vorbildlich und in kreativer Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege wie auch der Unteren Denkmalschutzbehörde am Landratsamt saniert und hierfür einen Sonderpreis des Bezirks Schwaben erhalten. Gabriel ist gebürtiger Mindelheimer, hat Erwin Holzbaur selbst als Lehrer erlebt und hält sein Andenken schon aus diesem Grund besonders hoch. „Gemeinsam mit seiner Architektin wird er mit größter Sensibilität an diese Sache herangehen“, so Julia Beck.

