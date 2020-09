vor 47 Min.

Hauswirtschaftsschule Mindelheim: Leiterin Ursula Bronner hört auf

Führungswechsel an der Hauswirtschaftsschule in Mindelheim: Ursula Bronner (Mitte) geht in den Ruhestand, ihre Nachfolgerin ist Tanja Höck. Links im Bild ist der Bereichsleiter Landwirtschaft, Jürgen Franz.

Plus Ursula Bronner, die Leiterin der Hauswirtschaftsschule in Mindelheim, geht nach 41 Jahren in den Ruhestand und hinterlässt ein dankbares Team. Was sie jetzt anpacken will.

Von Johann Stoll

Auf dem Weg durch die Mindelheimer Altstadt war sie kurz am Wochenmarkt vorbeigekommen. Das war jener Moment, als sie spürte: Jetzt beginnt etwas Neues. 50-, 60-Stunden-Wochen wie zuletzt sind Vergangenheit. Gutes Essen war Ursula Bronner schon immer wichtig. Jetzt hat die stellvertretende Leiterin des Amtes für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten mit knapp 65 Jahren ihren wohlverdienten Ruhestand angetreten und hat endlich mehr Zeit für diese schönen Seiten des Lebens.

In jungen Jahren hat Bronner auf landwirtschaftlichen Betrieben erlebt, wie gut da gekocht und gegessen wurde. Die Erfahrung hat sie motiviert, selbst gut kochen zu lernen. Eigentlich wäre sie gerne Ärztin geworden, wenn dazu die Noten ausgereicht hätten. Aus ihrer Leidenschaft für gutes Essen wurde gleichwohl eine Mission für ihr ganzes Berufsleben. Bronner hat 41 Jahre lang als Ernährungsberaterin, als Lehrkraft und als Leiterin der Abteilung Hauswirtschaft vermittelt, wie wichtig gutes Essen ist. Jetzt tritt sie ihren wohlverdienten Ruhestand an.

Ihren Traumjob fand Ursula Bronner an der Hauswirtschaftsschule in MIndelheim

„Essen und Genuss: Das ist meins“, sagt sie. Zwei, drei Jahre lang hat sie als Ernährungsberaterin gearbeitet und Menschen erklärt, wie sie sich gesund ernähren können. Das war eine Zeit lang ganz nett, aber sie sagt auch: „Es gibt erfüllendere Tätigkeiten“. Ihren Traumjob hat sie danach gefunden: Bronner wechselte ans Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Mindelheim mit Schwerpunkt Hauswirtschaft. 28 Jahre lang arbeitete die gebürtige Schweinfurterin in Mindelheim. Bronner ist verheiratet und hat vier Kinder.

Zuletzt war Ursula Bronner stellvertretende Leiterin des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. In normalen Zeiten wäre ihr ein großer Abschied bereitet worden. Coronabedingt war das aber nur im kleinen Rahmen möglich. Sie tat das mit ihren Kolleginnen und Kollegen natürlich bei einem guten Essen. 16 Referendarinnen und Anwärterinnen hat sie ausgebildet und 26 Kolleginnen an- und wieder ausgelernt. Diese Arbeit mit Menschen hat ihr immer große Freude bereitet. Dass alle besonders motiviert waren, wenn das Team unterbesetzt war, hat sie getragen. Wichtig war Ursula Bronner, den jungen Leute zu vermitteln, wie man mit Gesundheit auch Geld verdienen kann. Immer noch seien viele Frauen viel zu schlecht abgesichert. Dass es vielfach immer noch nur einen Hauptverdiener gibt, nennt sie sehr bedenklich, vor allem für die vielen Frauen, weil sie im Alter dann nur Minirenten beziehen werden. Den jungen Frauen eine berufliche Eigenständigkeit zu entwickeln, war ihr ein großes Anliegen.

Ursula Bronner beriet Unternehmen und ehemalige Schüler

Dabei war ihre Arbeit nie allein aufs Lehren ausgerichtet. Bronner durfte auch Unternehmen beraten und diese in ihrem beruflichen Fortkommen unterstützen. Wenn nach Jahren ehemalige Schüler bei ihr anfragen, wie sie eine Milchtankstelle auf ihrem Hof aufbauen können, dann weiß sie: Ihre Arbeit hat Früchte getragen.

Ihre Nachfolge tritt Tanja Höck an. Jürgen Franz übernimmt die Aufgabe als Bereichsleiter Landwirtschaft und ist künftig Stellvertreter von Rainer Nützel, der das Amt leitet. Gertraud Saur ist Fachlehrerin für Haus- und Textilpflege und Iris Hipp übernimmt den Bereich Urlaub auf dem Bauernhof und Regionalentwicklung. Für ihren Ruhestand hat sie schon ein paar schöne Ideen. Neben ihrem Garten will sich Ursula Bronner besonders der Ahnenforschung widmen. Bis ins Jahr 1700 hat sie ihre Familiengeschichte bereits ausgegraben. Und dann ist da noch ihr Interesse fürs weitere Lernen. Beim Verlassen der Redaktion sagt sie noch, sie hat sich schon an der Münchner Universität informiert, welche Angebote es da für Senioren gibt. Da ist offenbar jede Menge Spannendes dabei. Ursula Bronner wird es also bestimmt nicht langweilig.

