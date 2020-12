09.12.2020

Heiligabend mit Einlasskarte

Sonderregelung für manche Gottesdienste

Christmette und Weihnachtsgottesdienste finden heuer unter besonderen Voraussetzungen statt. Die Pfarreiengemeinschaft Bad Wörishofen hat die Modalitäten für die Teilnahme an den Gottesdiensten festgelegt.

An Heiligabend und an den Weihnachtstagen „finden eine Vielzahl von Gottesdiensten in allen sechs Pfarreien der Pfarreiengemeinschaft statt“, teilt das Pfarrbüro mit. Für manche dieser Gottesdienste ist eine „Einlasskarte“ nötig. Diese wird am 3. und 4. Adventssonntag in der entsprechenden Pfarrei nach der Messe ausgegeben. Das betrifft zum Beispiel die Kindermetten mit Krippenspiel und die Christmetten in St. Justina und St. Ulrich oder zum Beispiel den Festgottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag in St. Justina. Von der Einlasskarten-Regelung seien aber nur wenige Gottesdienste betroffen, betont man im Pfarrbüro.

Für alle Gläubigen, die das Haus nicht verlassen können, bietet die Pfarreiengemeinschaft zudem eine Übertragung der Christmette an.

