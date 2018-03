vor 43 Min.

Heimat in Noten

Jugendkapelle und Musikverein begeistern ihr Publikum. Mit einem ganz besonderen Wagnis stellen die Musiker unter Beweis, dass hier ein Top-Orchester entstanden ist

Von Thessy Glonner

Mit Pauken und Trompeten zog der Frühling ins idyllisch gelegene Siebnach ein. Begleitet von allerlei wohlklingenden Flöten, Hörnern, Saxofonen und einem zarten Glockenspiel, gab er im fantasievoll österlich geschmückten Gasthof Kreuz mit dem Musikverein Siebnach eine Vorstellung der Extraklasse.

Unter souveräner Leitung von Bernd Schmidt zeigte zunächst die Jugendkapelle Ettringen-Siebnach mit „Young Fanfare“, „Selections from Tarzan“ und „Storie die Tutti i Giornie“ das Ergebnis ihrer fleißigen Übungen. Das hörte sich samt Zugabe bereits derart gekonnt an, dass Schmidt über seine „Schützlinge“ zu Recht bemerkte: „Sie sind heute besonders gut d’rauf“.

Dass Gerhard Wiedemann seine Amtsausübung als 1. Vorsitzender und seine Hingabe an die Musik gleichermaßen leidenschaftlich betreibt, war an seiner herzlichen Begrüßungsansprache und an seinem Bariton-Spiel zu erkennen. Moderationstalentierte Musikerinnen und Musiker kündigten die einzelnen Titel des äußerst abwechslungsreichen Programms der Blaskapelle an.

So war gleichzeitig Wissenswertes über die genialen Komponisten zu erfahren. Ob nun beim „Euphoria“-Marsch von Martin Scharnagel, dem „St. Florians Choral“ von Thomas Doss oder bei der „Musikantensehnsucht“ von Guido Henn: Das Publikum zeigte sich begeistert.

Zu bestaunen gab es auch „Zwei Sonny-Boys“ von Alfred Burger mit den hervorragenden Solisten Michael Fischer (Tenorhorn) und Walter Schweier (Bariton). Nach Scharnagls schwungvoller „Neue Wege“-Polka animierte sein „Tranquillo“-Walzer, gedanklich in die kurze Nacht der Zeitumstellung hineinzutanzen.

Herrlich auch der mit zauberhaften Kastagnetten gespickte „Allcazar“-Ausflug nach Spanien, das charmante „Bonjour Paris“-Medley und die nostalgische Reise durch die 70er Jahre mit „Hands Up“. Erwartungsvoll ließen sich die gebannt lauschenden Gäste von Alfred Pfandzelter auf den magischen „Grünen Hügel“ nach Bayreuth entführen.

Sich an Richard Wagner zu „wagen“, das geht freilich nur mit einem Top-Orchester und einem erstklassigen Dirigenten wie dem einfühlsamen Simon Forster. Somit wurde das „Festival in Bayreuth“ nicht nur dort zum berühmten Ohrenschmaus, sondern auch zum absoluten Highlight in Siebnach.

Ein zusätzlich persönliches Highlight gab es für Verena Zink, die für bestandenen D2-Kurs von den Vertretern des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes, Andreas Schuster und Herbert Rauh mit einer Urkunde geehrt wurde. Urkunden für 20 aktive Jahre erhielten außerdem Martin und Gerhard Wiedemann und für stolze 25 Jahre Alexandra Wiedemann und Christian Härter. Als Vereinsvorsitzender hatte Wiedemann sich schon zu Beginn des Konzerts bei den Geehrten für deren trotz zahlreicher anderer Aufgaben „beeindruckende langjährige Liebe und Treue zur Blasmusik“ bedankt. Bezirksvorsitzender Andreas Schuster freute sich über das anhaltend große Engagement in der Jugendarbeit und über „die tiefe Verbundenheit“ der Mitglieder untereinander und brachte es stimmig auf den Punkt: „Da wo der Musikverein Siebnach spielt, da ist Heimat!“ Das wurde mit jedem Ton dieses gelungenen Jahreskonzerts bestätigt.