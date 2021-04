Herr Frosch hilft Kröten bei der Wanderung

Plus Der Bund Naturschutz hilft auch in diesem Jahr wieder an elf Stellen im Unterallgäu Amphibien über die Straße. Dank Corona gab es in diesem Jahr den einen oder anderen neuen Helfer.

Immer freitags ist Klaus Frosch im Dienst. Im Amphibien-Schutzdienst, um genau zu sein. Nicht nur, weil sein Name ihn ja beinahe dazu verpflichtet, sondern auch wegen Corona.

Denn wegen der Pandemie kann er in seiner Schwimmschule in Bad Wörishofen derzeit nicht unterrichten. Das bedeutet, dass er nicht schon ab morgens um 7 Uhr das Schwimmbecken vorbereitet, Papierkram erledigt oder mit dem Kleinbus die ersten Schüler abholt, sondern stattdessen Zeit hat, um Kröten zu retten.

Engagierte Tierfreunde verhindern, dass es auf den Unterallgäuer Straßen zum Kröten-Massaker kommt

Seit Anfang März sammelt er deshalb morgens und abends Kröten, Frösche und Bergmolche ein, die im Laufe der Nacht hinter dem Schutzzaun bei der Kalten Quelle in Dorschhausen angekommen sind. Von dort wollen sie weiter auf die andere Straßenseite zur Fischzucht Eberle oder – wenn sie ihren Laich schon in dem Naturweiher abgelegt haben, den die Eberles extra amphibienschonend bewirtschaften – wieder zurück. Die Sammelstelle in Dorschhausen, die der Vorsitzende der Bund- Naturschutz-Ortgruppe Bad Wörishofen, Alexander Siebierski, vor drei Jahren ins Leben gerufen hat, ist eine von insgesamt elf im Unterallgäu. Auch in Bad Wörishofen, Bad Grönenbach, Attenhausen, Laubers, Eisenburg, Frickenhausen, Heimertingen, Irsingen, Lautrach und Mattsies verhindern alljährlich etliche engagierte Tierfreunde, dass es auf den Straßen, die zwischen den Amphibien und ihren Laichgewässern liegen, zum Massaker kommt.

Die Amphibienwanderung im Unterallgäu 1 / 8 Zurück Vorwärts Bei der Amphibienrettung handelt es sich um die größte Schutzaktion Bayerns. Die ehrenamtlichen Helfer betreuen bayernweit rund 450 Straßenabschnitte und bringen dort Kröten, Frösche, Molche und Unken, die auf dem Weg zu ihren Laichgewässern sind, sicher über die Straßen.

Im Unterallgäu gibt es insgesamt elf Sammelstellen, nämlich in Attenhausen, Bad Grönenbach, Bad Wörishofen, Dorschhausen, Eisenburg, Frickenhausen, Heimertingen, Irsingen, Laubers, Lautrach und Mattsies.

Im vergangenen Jahr wurden im Unterallgäu 14.346 Amphibien gerettet, bayernweit waren es rund 700.000.

Um das zu schaffen, haben die ehrenamtlichen Helfer im Landkreis mehr als 1000 Stunden gearbeitet.

Laut Tina Melder vom Bund Naturschutz beginnt die Amphibienwanderung immer früher, wird häufiger durch Kälteeinbrüche unterbrochen und dauert so insgesamt länger.

In den vergangenen Jahren war zudem ein Rückgang der Sammelergebnisse erkennbar. Als Faktoren dafür nennt Tina Melder unter anderem Straßenbau, Verkehr, Landwirtschaft, den Klimawandel und den Verlust von Lebensräumen.

Bayernweite Statistik-Daten des Bund Naturschutz für jeden Wanderweg gibt es unter www.bund-naturschutz.de. Dort gibt es auch weitere Informationen zu der Aktion unter dem Motto „Große Taten für kleine Wanderer“.

Weitere Helfer sind willkommen und können sich bei den jeweiligen Ortsgruppen melden. (baus)

Heuer haben sich zur Freude von Tina Melder von der Kreisgruppe Memmingen/Unterallgäu des Bund Naturschutz mehrere neue Helfer gemeldet, darunter auch Klaus Frosch. Er kannte die Aktion schon länger und fragte nun, da er Zeit dafür hat, ob er sich nicht nützlich machen kann. Die Antwort liegt auf der Hand. Und so kontrolliert er jetzt immer freitags allein oder im Zweierteam den Schutzzaun an der Kalten Quelle und bringt die Amphibien sicher zu ihrem Ziel.

Für Klaus Frosch ist es ein gutes Gefühl, den Kröten, Fröschen und Molchen helfen zu können

Wie lange er damit beschäftigt ist, hängt nicht zuletzt vom Wetter ab: Je wärmer es ist, desto mehr Amphibien sind unterwegs und müssen von der einen auf die andere Straßenseite gebracht werden. Das kann in einer halben Stunde erledigt sein, aber eben auch mal mehr als doppelt so lange dauern, wenn der Andrang groß ist. Zwölf Kröten und zehn Bergmolche sind bisher sein Spitzenergebnis. Besonders, dass so viele der besonders geschützten Bergmolche dabei waren, freut ihn. „Da war ich schon ein bisschen stolz“, sagt er. Überhaupt sei es ein gutes Gefühl, den Tieren helfen zu können – so wie jüngst auch in Amberg.

Dort wandern sie über den Sportplatz und wurden mangels Schutzzaun auf der angrenzenden Straße massenhaft überfahren. Bis Tina Melder auf die Idee kam, den Zaun am Sportplatz nach unten krötensicher abzudichten – und zwar mit ausrangierten Schwimmnudeln und -brettern von Klaus Frosch.

Voraussichtlich noch bis Anfang Mai sind die Amphibien-Retter im Unterallgäu im Einsatz

Er hat keinerlei Berührungsängste, die Kröten, Frösche und Molche in die Hand zu nehmen. Wem das aber ein bisschen zu viel der Nähe ist, kann auch Handschuhe tragen und sich mit ihnen auch vor Krankheitserregern und dem Sekret der Tiere schützen, das bei Augenkontakt unangenehm brennen kann.

Die Dienste von Klaus Frosch und all den anderen Helfern werden voraussichtlich noch bis Anfang Mai benötigt, dann ist die Wanderzeit der Amphibien zu Ende. Im vergangenen Jahr haben diese im Bereich der Kalten Quelle dank des Einsatzes der Ehrenamtlichen übrigens 425 Kröten, Frösche und Molche unbeschadet überlebt, 2019 sogar mehr als doppelt so viele.

