vor 21 Min.

Herzogfest 2021 steht auf der Kippe

Bürgermeister: Tendenz zur Absage

Das Herzogfest in Türkheim im kommenden Jahr steht vor einer neuerlichen Absage: Angesichts der großen Unsicherheit für Veranstalter und Organisatoren durch die Corona-Pandemie hat sich Bürgermeister Christian Kähler jetzt erneut an die teilnehmenden Vereine gewendet, die das eigentlich im Fünf-Jahres-Rhythmus stattfindende Barockfest tragen.

Und auch wenn sich noch nicht alle Vereinsvertreter zurückgemeldet haben, so sieht Kähler kaum noch realistische Chancen, dass das beliebte Historienfest im kommenden Sommer stattfinden kann: „Die Tendenz geht eindeutig Richtung Absage“, so Kähler enttäuscht in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend.

Ob und wann die Veranstaltung nun im Jahr 2022 stattfinden kann, ist noch offen. Im April hatte der Gemeinderat schweren Herzens das von Freitag, 26., bis Sonntag, 28. Juni 2020, geplante Fest auf das kommende Jahr verschoben. Das letzte Herzogfest fand 2015 statt und lockte zigtausende Besucher nach Türkheim. (alf)

