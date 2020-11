11:00 Uhr

Herzogfest in Türkheim erst wieder 2025

Das in diesem Sommer geplante und wegen Corona abgesagte Herzogsfest in Türkheim wird nun doch nicht, wie zunächst angedacht, um ein Jahr verschoben und dann 2021 nachgeholt.

Die meisten beteiligten Vereine hätten sich dafür ausgesprochen, das Herzogfest im ursprünglichen Rhythmus, also erst wieder 2025, durchzuführen. Bürgermeister Christian Kähler berichtete bei der jüngsten Gemeinderatssitzung von einer Umfrage unter den Vereinen, wann das angesichts der Corona-Krise verschobene Herzogsfest stattfinden solle. Lediglich zwei Vereine hätten sich für eine Neuansetzung im Jahre 2021 oder 2022 ausgesprochen. Aus den Rückmeldungen sei zu ersehen, dass die Mehrheit der Vereine dafür plädierte, es beim geplanten Rhythmus zu belassen, also die Festlichkeiten erst 2025 abzuhalten. Die Gemeinde werde sich diesem Votum anschließen, so Kähler.

