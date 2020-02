Hier bauen Unternehmen aus der Region

Plus Die Baufirmen in und um Mindelheim sind gut beschäftigt. Das sind die größten Projekte im Jahr 2020.

Die milden Temperaturen machen es möglich, dass auch im Januar gebaut werden kann. Die Schilder der großen Unterallgäuer Baufirmen sind dabei nicht nur im Landkreis zu finden.

Die Mindelheimer Baufirma Glass geht eigenen Angaben zufolge mit einem Auftragspolster von 310 Millionen Euro ins neue Jahr. Auch heuer sollen wieder Baugebiete erschlossen, Kanäle gelegt, Brücken eingeschoben und Schulen, Gewerbeparks, Freizeiteinrichtungen und Wohnanlagen aus dem Boden gestampft werden. Rund 800 Mitarbeiter zählt Glass heute. Und es könnten ein paar mehr sein, wenn es der Arbeitsmarkt hergeben würde, so Dieter Glass.

Die Firma Lutzenberger aus Pfaffenhausen hat noch bis 2021 in Baden-Württemberg zu tun

Die größte und auch bedeutungsvollste Einzelmaßnahme der Pfaffenhausener Bauunternehmung Lutzenberger ist die Fahrbahndeckenerneuerung der Autobahn A 7 zwischen Giengen und der Kreisgrenze Heidenheim. „Diese Maßnahme begleitet uns noch bis ins Jahr 2021“, sagt Geschäftsführer Tobias Lutzenberger. Auf einer Strecke von rund zehn Kilometern werde dort wechselweise die bestehende Fahrbahn inklusive Oberbau ausgebaut und erneuert. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf rund 35 Millionen Euro.

Die 400 Lutzenberger-Mitarbeiter hatten auch im vergangenen Jahr gut zu tun: Neben der A 7 standen große Projekte wie der Bau einer Wasserleitung in Kammlach, der Bau der Asphaltdecke der B 300 bei Aichach und der A 8 bei Burgau sowie Kanal-, Wasserleitungs- und Straßenbauarbeiten in Untereichen auf dem Programm.

Das Bauunternehmen Riebel aus Mindelheim feiert im Juli Geburtstag und ist optimistisch

„Wir blicken durchaus optimistisch auf das Baujahr 2020“, sagt Geschäftsführer Tobias Lutzenberger. „Allerdings sind weitere Eintrübungen durch Investitionszurückhaltung vor allem im Automotive- und Zuliefererbereich bemerkbar.“

Riebel-Geschäftsführer Gerd Wagner ist optimistisch, was die Zukunft anbelangt: „2019 war gut, 2020 wird noch besser!“ So feiert die Mindelheimer Bauunternehmung im Juli ihren 100. Geburtstag. Im vergangenen Jahr hat die Mindelheimer Firma eigenen Angaben zufolge 25 Baumaßnahmen in der Größenordnung von 90.000 bis neun Millionen Euro realisiert. Die 120 Mitarbeiter sind auch dieses Jahr wieder von Ebersberg bis Burgau und von Garmisch bis Dillingen im Einsatz. Geplant sind Projekte wie am „Papierbach Landsberg“, wo ein Wohnareal mit Tiefgarage entsteht. Auch im Toni-Park in Augsburg ist ein Bauprojekt geplant, ebenso wie in Burgau für das Stadthotel & Stadthaus.