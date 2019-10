06:00 Uhr

Hier bekommen Menschen mit Epilepsie im Allgäu Hilfe

Beratungsstellen im Allgäu unterstützen Betroffene seit zehn Jahren. Wie Patienten mit Epilepsie den Alltag meistern können.

Von Daniel Dollinger

Wer die Diagnose Epilepsie erhält, für den bricht erst einmal eine Welt zusammen. Viele Fragen stellen sich: Wie wirkt sich die Krankheit auf mein Leben aus? Worauf muss ich verzichten, worauf muss ich achten? Da kommen Ulrike Titze und Barbara Eberle ins Spiel. Die beiden sind seit zehn Jahren als Epilepsie-Beraterinnen im Allgäu tätig und haben bislang 1500 Betroffene betreut.

Titze und Eberle sind mit zwei Kollegen in Augsburg für den ganzen Regierungsbezirk Schwaben zuständig. In Bayern gibt es ein enges Netz an Beratungsstellen, finanziert durch den Freistaat. Das Büro in Kempten wird durch den Verein Körperbehinderte Allgäu unterstützt, in Memmingen am Krankenhaus ist das Sozialpädiatrische Zentrum der Partner. „Relativ zeitnah nach der Diagnose führen wir ein erstes Gespräch mit den Betroffenen“, sagt Titze. Im Schnitt komme ein Epilepsie-Patient drei Mal zu ihnen. Manche werden auch über Jahre hinweg beraten.

Wichtig sei es, über die Epilepsie zu sprechen

Wichtig sei vor allem, dass über die Krankheit gesprochen wird, betonen Titze und Eberle. Einige Betroffene versuchten, das Thema zu verdrängen. „Epilepsie ist eine tabuisierte Krankheit. Viele haben Vorurteile“, sagt Titze. Etwa ein Prozent der Deutschen leide daran. Bei etwa zwei Drittel von ihnen könne die Krankheit mit Medikamenten gut behandelt werden. „Da bekommt man die Erkrankung dann gar nicht mit“, sagt Eberle. Prominente Fälle mit Epilepsie seien der ehemalige brasilianische Fußballer Ronaldo oder Sänger DJ Ötzi. Der Alltag sei, gut medikamentös eingestellt, problemlos zu meistern. Ein geregelter Schlaf, ein strukturierter Tagesablauf und die regelmäßige Einnahme der Medikamente seien hilfreich.

Ein wichtiges Thema, das die Betroffenen beschäftigt, ist die Situation am Arbeitsplatz. „Oft ist es gut, wenn jemand von außen dabei ist und mit dem Arbeitgeber nach Lösungen sucht“, sagt Eberle. So dürften Betroffene manche Maschinen nicht mehr bedienen. „Wenn eine Gefahr für sich oder andere bestehen kann, muss der Arbeitgeber informiert werden“, sagt Titze. Und im Straßenverkehr gelte, dass „Betroffene nach einem ersten Anfall für höchstens ein Jahr nicht mehr Auto fahren“, sagt Eberle.

Nicht immer können Medikamente die epileptischen Anfälle verhindern

Bei einem Drittel können die Medikamente weitere Anfälle nicht verhindern. Da läuft die Beratung dann oft über Jahre hinweg. Dann geht es unter anderem darum, die Wohnung sturzsicher zu machen. „Manche Betroffene haben ein Vorgefühl. Sie merken, wenn ein Anfall droht, und legen sich hin“, sagt Eberle. „Wichtig ist auch, den Leuten die Angst vor einem Anfall in der Öffentlichkeit zu nehmen“, sagt Titze. Und es gelte, in der Öffentlichkeit die Berührungsängste mit der Krankheit abzubauen. „Häufig wird Epilepsie mit geistiger Behinderung gleichgesetzt“ sagt die Fachberaterin. Doch nur in 15 Prozent aller Fälle sei dies tatsächlich so.

Neben individueller Beratung bieten Titze und Eberle auch eine Gruppenstunde an. Einmal pro Monat treffen sich die Betroffenen, unternehmen Ausflüge und tauschen sich aus. „Das tut ihnen gut. Und es ist schön zu sehen, wie mutig und positiv sie trotz ihrer Erkrankung sind“, sagen die Beraterinnen.

Hier ist der Kontakt zu Barbara Eberle, Kempten, Tel. 0831/51239181; Ulrike Titze, Memmingen, Tel. 08331/702600.

