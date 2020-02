vor 34 Min.

„Hier ist die Stadt getäuscht worden“

Deutliche Worte zum Vorgehen eines Investors, der es sich mit dem Bauausschuss gehörig verscherzt hat. Es geht um die nachträgliche Genehmigung eines Bauwerks, wie auch in einem zweiten Fall, der aber gänzlich anders endet

Von Markus Heinrich

So deutlich wird es selten, wenn es im Bauausschuss des Stadtrates um Bauherren geht: „Wir sind hier schlichtweg verarscht worden“, stellte Baureferent Wilfried Schreiber (FW) dort fest. Bernhard Oberstaller vom Bauamt formulierte es weniger kraftvoll: „Hier ist die Stadt getäuscht worden“, sagte er zu aktuellen Entwicklungen bei einem Gebäude mit betreuten Wohnformen an der Hermann-Aust-Straße.

Das Landratsamt hatte in der Baugenehmigung die Anbindung einer Tiefgarage an die bestehende Garage des Anwesens Hildegardstraße 4 gefordert. Per Bauantrag hatten die Bauherren zwischenzeitlich aber erreicht, dass die Anbindung der Tiefgarage um etwa 1,50 Meter angehoben werden darf. Nur so seien die nötigen barrierefreien Zugänge zum Hauptgebäude möglich. Nun allerdings gibt es dort eine Treppe als Verbindung – und einen Bauantrag, der diese Anbindung nachträglich genehmigen soll. Der Bauausschuss lehnte das allerdings einstimmig ab. „Anstelle der Treppe muss eine Rampe angelegt werden“, findet Oberstaller. Auch Bürgermeister Paul Gruschka (FW) pochte auf Einhaltung der damaligen Verabredung. „Wir sind sauer“, sagte Baureferent Wilfried Schreiber (FW). Er erinnerte daran, dass man sogar die „wunderschöne Rotbuche“ zu Fällung freigegeben habe, schweren Herzens, wie er sagte. „Dann war das fertig und es sah aus wie nach einem Bombenangriff“, berichtet er über eine Zwischenphase des Baus. „Die halbe Nachbarschaft hat sich aufgeregt.“ Er sei nicht zu weiteren Zugeständnissen bereit, machte Schreiber klar. Zumal er sich frage, wie auf das Garagendach noch die geforderte Dachbegrünung kommen soll. Um diese Frage zu stellen, müsse man nicht einmal Statiker sein, betonte Schreiber. Auch Oberstaller sagte, die nun vorhandene Begrünung sei nicht ausreichend. In Wirklichkeit handele es sich auch nicht mehr um eine Tiefgarage, sondern um „eine überdeckte Stellplatzanlage“ im Hangbereich. Von „einer Bausünde“ sprach Sozialreferentin Ilse Erhard ( CSU). Schreiber empfahl, die Tiefgarage zu fordern. „Bevor die Wortbeiträge heftiger werden, sollten wir abstimmen“, riet Bürgermeister Gruschka. Das Votum fiel eindeutig aus, die Treppe reicht nicht aus.Gänzlich anders, wenngleich zu einem ähnlichen Sachverhalt, fiel ein zweiter Beschluss aus. Auch hier ging es darum, dass der Ausschuss etwas genehmigen sollte, was es längst gibt, schon seit Jahren: Tagungs- und Seminarräume, wo einst ein Bauernhof betrieben wurde. „Der Antragssteller hat es damals versäumt, eine Genehmigung beim Landratsamt einzuholen“, berichtete Oberstaller. Die Angelegenheit war jüngst bereits Thema im Ausschuss (wir berichteten). Kritik äußerte Zweiter Bürgermeister und CSU-Fraktionssprecher Stefan Welzel dabei vor allem am Vorgehen der Stadtverwaltung. „Es kommt alles scheibchenweise“, sagte er. Zuerst habe man nicht einmal gesagt, dass die Tagungsräume längst in Betrieb seien. Das kam erst auf Nachfrage von Marion Böhmer-Kistler (CSU) zur Sprache. „Und jetzt nimmt man auch noch den Pferdehof mit rein“, sagte Welzel zu dem Vorhaben, den Flächennutzungsplan für Obergammenried Nord zu ändern. Es sei verständlich, dass man an dem bestehenden Betrieb nichts kaputt machen möchte. „Aber wir sollten jetzt hier nicht das Füllhorn ausschütten, sondern das tun, was nötig ist“, sagte Welzel. Bei anderen Anfragen habe man sich restriktiv verhalten. Oberstaller sagte, alles sei mit dem Landratsamt besprochen. Es gehe nicht darum, dass neue Bebauung entstehe. Es sei der Außenbereich, da müsse ohnehin alles vom Stadtrat genehmigt werden. Keine Probleme sahen FW-Sprecher Wolfgang Hützler und Thomas Vögele (FW). Baureferent Schreiber (FW) erhofft sich sogar eine „kleine Bereicherung“ für den Tourismus. Das Landratsamt baue „eine Brücke, damit das rechtlich auf saubere Füße gestellt werden kann“, betonte Bürgermeister Paul Gruschka (FW). Es handele sich eindeutig um ein Versäumnis des Bauwerbers, das nun gerichtet werden müsse. Der Bauausschuss hatte einer entsprechenden Bauvoranfrage für das Projekt bereits im November 2005 zugestimmt, wie Oberstaller berichtete. Einstimmig beschloss der Ausschuss nun, den Flächennutzungsplan entsprechend zu ändern.

