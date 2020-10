vor 27 Min.

Hier sollen in Mindelheim neue Wohnungen entstehen

Plus Der Stadtrat hat die Weichen für Mehrfamilienhäuser gestellt, um die Wohnungsnot in Mindelheim zu lindern. Das ist im Detail geplant.

Von Johann Stoll

Jährlich sind zwischen 2010 und 2017 im Schnitt 60 Wohnungen neu in Mindelheim gebaut worden. Das aber reicht offenbar nicht aus, um den tatsächlichen Bedarf abzudecken. Nach Berechnungen des Architekturbüros Dietmar Hörner aus Schongau gibt es einen Nachholbedarf von 124 Wohnungen. Deshalb soll nun möglichst rasch am westlichen Rand der Altstadt neuer Wohnraum entstehen.

Der Stadtrat hat die Weichen dafür auf seiner jüngsten Sitzung mit 20 gegen vier Stimmen gestellt. Im Bereich Unterer Mayenbadweg und Memminger Straße soll das Gebiet um das bestehende Hochhaus mit Geschossbau verdichtet werden. Drei neue Mehrfamilienhäuser mit 51 Wohneinheiten sollen entstehen. Das bestehende siebenstöckige Hochhaus bleibe erhalten. Auch hier sollen Wohnungen entstehen.

Die Firma will ihre Baupläne in Mindelheim rasch umsetzen

Der Bebauungsplan soll im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden, damit die Firma Immo-Consult GmbH & Co. KG möglichst rasch ihre Pläne umsetzen kann. Das Immobilienunternehmen aus Kaufbeuren plant demnach einerseits, das derzeit leer stehende Hochhaus so auszubauen, dass es insgesamt sieben Stockwerke und auf dem Dach ein zusätzliches Geschoss mit Wohnräumen bekommt. Das Hochhaus wurde in der Vergangenheit als Unterkunft für Flüchtlinge und zuletzt für Berufsschüler genutzt.

Andererseits könnten dem Plan zufolge auch drei Mehrfamilienhäuser mit über 30 neuen Wohnungen entstehen, darunter Penthouse-Wohnungen. Wie das Gelände nach den Vorstellungen des Investors künftig aussehen soll, illustrierte ein Modell, das die Stadträte bereits voriges Jahr präsentiert bekommen haben.

Die Höhen der drei neuen Gebäude sollen unterschiedlich ausfallen. Das Haus in direkter Nachbarschaft des Hochhauses soll fünf Vollgeschosse erhalten. Die anderen erhalten zwei beziehungsweise drei Vollgeschosse mit jeweils einem zurückgesetzten Staffelgeschoss obendrauf, damit die Baukörper nicht so wuchtig wirken.

In der Nachbarschaft zum Wohngebiet befindet sich die Mindelheimer Brauerei

Der Bereich ist als allgemeines Wohngebiet festgesetzt, weil sich in der Nachbarschaft die Mindelheimer Brauerei befindet. Das bedeutet, dass die nächtlich zulässige Geräuschmenge etwas höher liegt als in einem reinen Wohngebiet. Der Wert von 55 dbA werde aber laut Schallgutachten nicht erreicht, versicherte Michael Egger vom Bauamt.

Die Autos sollen in einem Parkhaus Platz finden, dessen Flachdach begrünt wird. Die Zufahrt erfolgt über die bestehende Feuerwehrtrasse. Weil diese im Kurvenbereich der Memminger Straße liegt, hat Stadtrat Michael Gerle (BG) Bedenken. Der Architekt räumte ein, dass das nicht ideal sei. Die Behörden (Träger öffentlicher Belange) würden noch gehört.

Es gab auch Kritik an den Wohnungsbauplänen in Mindelheim

Ursula Kiefersauer (BG) kritisierte die aus ihrer Sicht zu dichte Bebauung. Die Bevölkerung sei darüber „irritiert“. Auch Josef Doll (Grüne) ist die Bebauung zu massiv. Städtebaulich sei das „grauslich“. Peter Miller (ÖDP) setzte sich für den Erhalt der Bäume ein. Der eine oder andere werde weichen müssen, sagte Bürgermeister Stephan Winter. „Es ist aber nicht in unserem Interesse, Bäume zu beseitigen“, versicherte er. Ziel sei, in dem Gebiet deutlich mehr Bäume zu haben als heute. Sichergestellt ist laut Winter auch, dass dort Sozialwohnungen entstehen. Über die Anzahl sagte er nichts.

Im Vorjahr noch hatte Roland Ahne (SPD) gefordert, dass zwölf Prozent der Wohnungen sozial gebunden sein sollten.

Nicht an der Abstimmung teilgenommen hat Max Heim (Freie Wähler), weil er in dem Gebiet wohnt. Aus seiner Ablehnung machte er aber kein Hehl.

