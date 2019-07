vor 20 Min.

Hier staunen nicht nur Fotofreunde

Erprobt in Extremen: Eine Kodak Retina wie links im Bild hatte Sir Edmund Hillary 1953 bei der Erstbesteigung des Mount Everest dabei.

Das Süddeutsche Fotomuseum in Bad Wörishofen präsentiert eine schwabenweit einmalige Schau

Von Thessy Glonner

Die Erinnerung ist eine wunderbare Zauberin, aber ohne ihre Hilfsschwester – die Fotografie – wäre sie nur halb so viel wert. Doch ohne Technik kein Bild, und schon deshalb lohnt sich der Weg zum „Förderverein Süddeutsches Fotomuseum in Bad Wörishofen“ unter Leitung von Stefan Hebel. Es handelt sich schließlich um die größte museal zugängliche Sammlung alter Kameras in Schwaben. Außerdem wurde dort soeben die äußerst beeindruckende Ausstellung „85 Jahre Kodak Retina“ eröffnet und kann jeden Dienstag von 15 bis 20 Uhr bewundert werden.

Erstmalig sind alle in gut 35 Jahren Modellgeschichte gebauten Kameramodelle gleichzeitig zu sehen. Der Titel der Ausstellung „Zauber der Kamera“ ist an den Titel des Buches von Helmut Nagel über die Kameras aus seinem und seines Vaters Kamerawerk angelehnt. Eine Kodak Retina vom Typ, wie sie Sir Edmund Hillary 1953 bei der Erstbesteigung des Mount Everest benutzte, ist nur eines der zahlreichen ausgestellten Kleinode.

Hebel erklärt: „Retina war der Wegbereiter mit der Grundidee, eine Kamera für die breite Masse herzustellen, die – trotz günstigem Preis – qualitativ hochwertig war. Die Ausstellung in Form einer mit viel Wissen und liebevoller Akribie angelegte Zeitreise stellt die Geschichte der deutschen und internationalen Fotoindustrie, der Konstrukteure, der Händler, Labore und auch der Fotografen dar. Ehrenmitglied Rolf Kremer aus Oberschleißheim brachte zur Ausstellung seinen derzeitigen Besuch aus Vietnam mit und freute sich, wie fasziniert sich das digital fotografierende Geschwisterpaar Son und Tam Nguyen im Fotomuseum zeigte. Ist doch der asiatische Kamera-Markt inzwischen beachtlich gewachsen, da sind Komplimente von der „Konkurrenz“ doppelt viel wert.

Der 19-jährige Tam interessiert sich speziell für die historische Fotografie. Ein Teil der Retinas kam von Rolf Kremer als Schenkung für das Museum, und von ihm kam auch die Initialzündung zur Retina-Sonderausstellung.

„Unser Augenmerk gilt zunächst der Technik, nicht dem Bild“, sagt Hebel. „Es geht um die Kamera - auch in ihrer Funktion als Begleiter durch dick und dünn, das Zubehör wie Belichtungsmesser, Laborgeräte, Objektive usw. und um jene Menschen, die diese Technik erdacht haben.“

Gründungsmitglied Siegfried Dengler faszinierten schon immer „die kleinen Spionagekameras a la James Bond“, berichtet er, doch seine Kameraden hätten ihn „immer hochgeschossen wegen meiner großen Pratzen.“

Rechtzeitig zum 180-jährigen Geburtstag der Fotografie habe er sich aber doch eine Kamera in „Normalgröße“ zugelegt, verrät Dengler.

