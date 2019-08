vor 17 Min.

Hier steigen die MZ-Grillfeste

Drei Nachbarschaften dürfen sich freuen: Die Mindelheimer Zeitung kommt zum Grillen und bringt alles Wichtige mit.

Von Johann Stoll

Was kann es Schöneres geben, als gemeinsam mit Freunden und Nachbarn zu feiern, auf die man sich immer verlassen kann? Diesen Zusammenhalt will die Mindelheimer Zeitung stärken und hat deshalb ihre Leserinnen und Leser dazu aufgerufen, sich um ein MZ -Grillfest zu bewerben. Die Sache ist ganz einfach: Wir bringen Getränke, Würstchen, Grillfleisch und Semmeln zu Ihnen, und das völlig kostenlos. Und die Nachbarn werfen den Grill an, bringen gute Laune mit und feiern mit uns ein schönes Fest. Die Getränke sponsert Storchenbräu aus Pfaffenhausen.

Wir wiederholen damit die Aktion des vorigen Sommers, die auf immenses Interesse gestoßen war. 55 Bewerbungen sind diesmal eingegangen, darunter wieder viele, die mit besonderer Liebe gemacht waren. Einige haben gedichtet, einige Fotos dazugelegt. Andere haben sogar ein Video gedreht oder ein Lied gesungen – der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt. Die Entscheidung, wer diesmal zum Zug kommt, ist uns wie im Vorjahr immens schwer gefallen. Verdient gehabt hätten es alle.

Freuen über jeweils ein Grillfest dürfen sich folgende drei Nachbarschaften:

Siebnach Hier kam die Bewerbung von den Familien Weber und Schuster aus der Moosfeldstraße. Schon der Umschlag war „mit ganz viel Liebe gemacht“, wie es auf einem Aufkleber stand. Und es war eine Anleitung in sechs Punkten angefügt. 1) Das süße Täschchen öffnen. 2) Die runde Scheibe herausnehmen & anhören. 3) Bei Verständigungsschwierigkeiten hilft das orange Papier. 4) Das weiße Papier herausnehmen & bestaunen. 5) Die zwei kleinen Kärtchen suchen. 6) Bei uns die Grillparty machen.

Auf der runden Scheibe übrigens fand sich ein gesungenes Gedicht, das mit dem Satz endet: „Rund 60 Leute sind wir hier, und viele freu‘n sich schon auf das Bier. Die Siebnacher Moosfeldstraße hat’s verdient, und ihr werdet mit Salat und Nachspeise bedient.“ Und auf dem weißen Papier hat uns Helene mit viel Liebe ein Bild mit Sonne und Sonnenblumen gemalt.

Eppishausen Für das Grillfest hat sich Tanja Wohlhaupter aus dem Gassenweg beworben. Dort wird seit geraumer Zeit die Straße aufgebrochen, weil Gas- und Glasfaserleitungen verlegt werden. „Deshalb erschwert es uns, mit der Nachbarschaft am Gartenzaun zu quatschen“, wie die Leserin launig schreibt. Auf dem MZ-Grillfest lässt sich das Versäumte prima nachholen. So sind dann alle wieder auf dem neuesten Stand, was in Eppishausen so los ist.

Mindelheim Constanze Rischer hat sich für den Georg-Schwank-Weg in Mindelheim ordentlich ins Zeug gelegt. Sie gestaltete ein richtiges Bewerbungsschreiben mit einem vierblättrigen Kleeblatt vorne drauf als Glücksbringer. Seit drei Jahren pflegen sie in dem Neubaugebiet eine gute Nachbarschaft, „um nicht zu sagen: Sie ist fast zauberhaft!“ Im Alter von 0 bis 80 sind sie bunt gemischt und haben schon so manches Mal für ein Straßenfest aufgetischt. Die Krönung kommt jetzt: das MZ-Grillfest.

Was bei den MZ-Grillfesten im vergangenen Jahr geboten war, sehen Sie hier:

Nachbarschaft ist viel mehr als nebeneinander wohnen

87 Bilder Spaß beim Grillfest der MZ in Westernach Bild: Leonie Küthmann

77 Bilder So schön war das MZ-Grillfest in Pfaffenhausen Bild: Leonie Küthmann

27 Bilder MZ-Grillfest im Wohnpark "Apfelblüte" in Bad Wörishofen Bild: Alf Geiger

Themen Folgen