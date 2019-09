06:59 Uhr

Hier wird in Mindelheim demnächst asphaltiert

An fünf Orten in Mindelheim wird demnächst asphaltiert.

An fünf Orten in Mindelheim rücken in den nächsten Wochen die Bauarbeiter an. Den entsprechenden Auftrag hat der Bauausschuss vergeben.

An insgesamt fünf Stellen in Mindelheim werden in den nächsten Wochen Asphaltierarbeiten stattfinden. Einen entsprechenden Auftrag vergab der Bauausschuss der Stadt Mindelheim einstimmig zum Angebotspreis von gut 173.000 Euro an die Firma LS Bau AG in Ziemetshausen.

Im Einzelnen werden folgende Arbeiten im Stadtgebiet vorgenommen:

Oberauerbach: Fertigstellung der Straßen im neuen Baugebiet.



Mindelmähderweg: Aufbringen einer Asphaltdeckschicht für den Radweg.



Brunnemairstraße: Einbau einer Asphalttrag- und Asphaltdeckschicht auf einer Länge von 107 Metern.



Zeppelinweg: Einbau einer Asphalttrag- und Asphaltdeckschicht auf einer Länge von 183 Metern.



Im Eichet: Asphaltierung des Gehwegs östlich der Straße.



Insgesamt sieben Angebote waren bei der Stadtverwaltung eingegangen. Die Vergabesumme bewegt sich im erwarteten Bereich, sagte Bürgermeister Stephan Winter in der Sitzung. Die Firma LS Bau hat am vierten Bauabschnitt der Sanierung der Maximilianstraße gearbeitet. (jsto)

