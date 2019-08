06:00 Uhr

Hilfe, Opa ist schusslig! Was tun bei Demenz?

Seit 14 Jahren bietet die Alzheimer Gesellschaft Hamburg (AHG) Reisen für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen an.

Immer mehr Menschen im Alter sind von Demenz betroffen. Aber es ist kein unabwendbares Schicksal. Im Unterallgäu gibt es ein dichtes Netz an Hilfen.

Von Johann Stoll

Der Ruhestand rückt näher und damit die Vorstufe zum Paradies. Viele sehnen diese Zeit herbei am Ende eines anstrengenden Berufslebens, dem sie alles untergeordnet haben. Die Arbeit stand über allem, Freundschaften sind über die Jahre eingeschlafen, und das wenige soziale Leben konzentriert sich ganz auf die Kinder. Wenn der ersehnte Tag dann endlich kommt, „ist nichts Tragfähiges vorhanden“. Das sagt Evi Uhl vom Verein Familiengesundheit21, die in Mindelheim eine Angehörigengruppe von Demenzkranken leitet. Das soziale Leben bleibt bei vielen auf der Strecke.

Demenz wird immer mehr zur Volkskrankheit

Die Folgen können dramatisch sein: Die Menschen ziehen sich mehr und mehr zurück. Depressive Phasen treten auf, erste Anzeichen von Demenz machen sich bemerkbar. Jeder Zwölfte über 65 Jahre und jeder Dritte über 90 Jahre ist von Demenz betroffen. Der Bezirk Schwaben geht davon aus, dass bis zum Jahr 2023 die Zahl der an Demenz Erkrankten von derzeit 25.000 auf 32.500 ansteigen wird. Weil die Menschen hierzulande immer älter werden, wird Demenz zur Volkskrankheit. Wann aber spricht man überhaupt von Demenz? Mal einen Namen vergessen, das passiert auch Jüngeren und hat mit der Krankheit nichts zu tun. Wer Stress hat, der überfordert sein Gehirn, sagt Uhl. „Das mistet dann aus“. Gelöscht wird dann, was zuletzt in den Speicher kam.

Problematisch wird es, wenn dieses Phänomen über Monate anhält. Wer mehr als ein halbes Jahr lang jeden Morgen seinen Haustürschlüssel sucht, braucht Hilfe. Das allerdings gestehen sich viele nicht ein. Besonders auf dem Land ist die Scham oft groß. Die Betroffenen ziehen sich noch mehr zurück. Soll ja keiner merken, dass er ein Problem hat. Und so mancher Rentner lebt allein ohne Anschluss an die eigenen Kinder, weil die aus beruflichen Gründen weggezogen sind.

Die richtige Ernährung sowie das Sozialleben haben Einfluss

Wie bei vielen anderen Krankheiten auch kommt es darauf an, möglichst frühzeitig zu helfen. Zahlreiche Untersuchungen belegen: Ältere Menschen, die geistig und sozial rege sind, sich fett- und cholesterinarm ernähren und einer regelmäßigen körperlichen Aktivität nachgehen, erkranken seltener an Demenz.

Im Raum Mindelheim gibt es ein engmaschiges Netz an Hilfen. Kontaktstellen für Demenzhilfe bestehen in Bad Wörishofen, Ettringen und Mindelheim. Und es gibt die Blaue Blume2, ein wohnortnahes Angebot des Bezirkskrankenhauses Kaufbeuren. Sie hat ihren Sitz in der Maximilianstraße 55. Petra Funke leitet die Einrichtung.

Voraussetzung, um hier mitmachen zu können, ist eine ärztliche Überweisung. Die kann von einem Facharzt kommen, etwa einem Psychologen. 60 bis 80 Besucher nutzen das Angebot, wie Funke die Patienten nennt.

Gedächtnistraining und Erlebnisse helfen bei Demenz

Bis zu dreimal die Woche wird Gedächtnistraining angeboten oder einfach nur gemeinsam gekocht und dann zusammen gegessen. Dieses gemeinsame Erleben hilft, sagt Funke. Auch auf viel Bewegung setzen die Helfer, „damit die Menschen auf positive Gedanken kommen.“ Dazu liegen Hanteln bereit wie in einem Fitnessstudio.

Es gibt auch eine reine Frauengruppe, in der sich ältere Damen treffen, die zuhause oft allein sind. Demenz im Anfangsstadium kann so gebremst werden. Maria Brosch vom Seniorenbüro der Stadt Mindelheim weist auf ein besonderes Angebot hin. Ehrenamtliche Demenzhelfer können pflegende Angehörige entlasten. Diese werden eigens geschult und kommen einmal im Monat zum Austausch zusammen. Der Kontakt mit Dementen ist ja nicht immer ganz einfach. Wenn jemand beim Essen nicht mehr Gabel, Messer oder Löffel verwendet, „dann bringt Konfrontation nichts“, sagt Brosch. Dann wird eben gemeinsam mit den Fingern gegessen.

Für diesen Dienst gibt es übrigens nur eine Aufwandsentschädigung, also keinen Lohn. Maximal 2400 Euro werden im Jahr über die Kassen bezahlt. Höchstens 25 Stunden im Monat werden die Helfer eingesetzt. Vor allem Frauen nach ihrer Familienphase seien aber bereit, diese Aufgabe zu übernehmen.

