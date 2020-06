vor 35 Min.

Hilfe für 572 Frauen in verschiedenen Lebenslagen

Die Beraterinnen von Donum Vitae in Memmingen: (von links) Ulrike Binder, Stephanie Weißfloch und Helena Winter.

Plus Donum Vitae berät in Memmingen immer mehr Schwangere. Es gibt jetzt auch eine Hebammen-Sprechstunde.

Von Karl Pagany

Die in Memmingen und Unterallgäu tätige Schwangerschaftsberatungsstelle Donum Vitae (Geschenk des Lebens) war auch 2019 eine sehr gefragte Einrichtung. „Das Informationsbedürfnis bereits während einer Schwangerschaft ist für die Mütter und die werdenden Väter sehr groß geworden“, so die Leiterin der Beratungsstelle Ulrike Binder. Das zeigen die Zahlen der Inanspruchnahme der Beratung und der Homepage. Gestiegen sind die Erstkontakte um 30 Prozent.

Häufig wenig Offenheit für neue Situationen

In einem Pressegespräch berichteten Ulrike Binder sowie ihre Kolleginnen Stephanie Weißfloch und Helena Winter, dass bei den Schwangerschaften zunehmend mehr das Sicherheitsbedürfnis eine Rolle spielt. Die Zukunft solle nach Plan verlaufen und Veränderungen würden immer öfters als Bedrohung empfunden werden. Es bestehe bei vielen Frauen und ihren Partnern wenig Offenheit, sich auf neue Situationen einzulassen. „Gerade bei den in einer festen Beziehung lebenden Schwangeren spielt die Entscheidung zwischen Kind und Beruf eine immer stärkere Rolle“ so erleben es die Beraterinnen.

Eine wichtige Aufgabe von Donum Vitae ist die Schwangerenkonflikberatung. „Die Angst vor der Zukunft und sich psychisch sowie physisch überfordert zu fühlen wird als häufigster Grund genannt.“ Bei der Frage eines möglichen Schwangerschaftsabbruches ist Donum Vitae eine staatlich anerkannte Einrichtung, die bei Wunsch auch Beratungsnachweise ausstellen kann. Doch die Konfliktberatung steht nicht an erster Stelle.

Das Angebot der Beratungsstelle in Memmingen ist vielseitig

572 Klientinnen haben 2019 die Dienst von Donum Vitae in Anspruch genommen. Neben den allgemeinen Themen und der Konfliktberatung ging es dabei auch um die Betreuung der Kinder und Mütter nach der Geburt, die Pränataldiagnostik, um Kinderwunschberatung, anonyme Geburt und Trauerbegleitung. Oft standen auch Fragen über gesetzliche Ansprüche und finanzielle Leistungen an. Die Beraterinnen gingen 2019 auch in 28 Schulklassen und informierten die Jugendlichen über die Sexualität im Leben.

Seit 2020 gibt es in den Räumen von Donum Vitae in der Gerbergasse eine regelmäßige wöchentliche Hebammen-Sprechstunde. Durch eine Spende der Kinderbrücke wurde die Einrichtung finanziert. „Damit helfen wir den Frauen, die keine Hebamme finden konnten“, berichtet Ulrike Binder.

Neu ist auch die „Willkommenstasche“ für Erstkontaktpersonen. Babyausstattung, Pflegeprodukte für Mutter und Kind, Spielzeug und ein Kinderbuch sind darin enthalten. Auch diese Tasche im Wert von etwa 50 Euro wird über Spenden finanziert.

Dass die aktuelle Corona-Krise Auswirkungen auf die Arbeit der Schwangerenberatung haben wird, steht für die Fachkräfte schon fest. „Die genauen Folgen werden wir aber erst im nächsten Jahr sehen!“, sagen Weißfloch, Binder und Winter.

Lesen Sie auch:









Themen folgen