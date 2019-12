20.12.2019

Himmlische Klänge

Der Auftritt der Kirchdorfer Musikanten im Kursaal sorgte für besondere Momente

Von Maria Schmid

Wie im Himmel fühlten sich die Gäste beim Jahreskonzert der Kirchdorfer Musikanten im Kursaal. Hin und wieder wurden sie durch die passenden musikalischen Beiträge geerdet. Sie befanden sich demnach meistens zwischen Himmel und Erde wieder, ganz im Sinne vom seit dem Sommer amtierenden Dirigenten Andreas Seger, der dieses sehr anspruchsvolle Programm zusammenstellte. Wenn Moderatorin Theresa Reuther gerade mal nicht am Schlagzeug stand, wurde sie zur perfekten Erzählerin. Zwischen Märchen und Sagen erlebten die Gäste mit dem „Aces High March“ von Ron Goodwin den Sieg der englischen Fliegerstaffel im Zweiten Weltkrieg. Es ist die Musik zum Film „Battle of Britain“. Die Zuhörer erlebten auch einen Flug mit dem Drachen „How tot rain your Dragon“ von Paul Powell und den „Tanz der Vampire“ - das einzige Werk, das unter die Erde führte. Es ist die Musik aus dem gleichnamigen Musical, das auf dem Film von Roman Polanski (1967) basiert. Polanski führte bei der Premiere des Musicals 1997 Regie. In der Weihnachtszeit wird vor allem der Himmelskönigin Maria gedacht. Das griff Komponist Thiemo Kraas auf. Er entdeckte das traditionelle Marienlied „Segne Du Maria“ und ließ es in seine Komposition „Crossbreed“ wunderschön einfließen. Mit „Raise of the Son“ (Die Auferstehung des Sohnes) könnte auch „Die Auferstehung der Sonne“ (Sun) gemeint sein. Komponist Rossano Galante hat hier ein grandioses Werk geschaffen, in dem vor allem die Schlagwerker gefordert werden und das mit großem musikalischem Anspruch.

Es ist ein Werk, das das großartige Können der Kirchdorfer Musikanten und damit den 62 Musikanten den Orchesterstatus bescheinigt. Sie brachten auch mit „Moving Heaven and Erth“ Himmel und Erde in Bewegung, und damit die Gäste, die immer wieder kräftigen Beifall spendeten. Auf der Erde, doch hoch oben auf dem Guggisberg in der Schweiz, lebte einst das Vreneli. Das wohl älteste Schweizer Volkslied von 1741 mit dem Namen „S’isch äbe-n-e Mönsch uf Ärde“, auch das „Guggisbergerlied“ genannt, enthält den noch erhalten gebliebenen Text von 1764. Theresa Reuther erzählte auch: „Vor langer Zeit lebte am Fuße des ‚Five Finger Mountain’ ein Mann, der ganz göttlich die Flöte zu spielen wusste. Die Menschen nannten ihn daher den ‚Göttlichen Flötenspieler’.

Sein Spiel war so süß, dass auf jedem Gesicht, das ihm zuhörte, ein Lächeln erschien.“

Davon wurde nicht nur der Drachenkönig verzaubert, sondern auch die Gäste im Kursaal, die dem Stück von Hardy Mertens „The Heavenly Flute Player and the Dragon King“ lauschten.

Die Vorsitzende Birgit Högg bedankte sich bei Bürgermeister Paul Gruschka für die Überlassung des Kursaales, bei ihren Musikerkollegen, dem Publikum und bei zwei Dirigenten, zum einen beim ehemaligen Dirigenten Thomas Lang für sechseinhalb Jahre, in denen er beim Orchester den Taktstock schwang, und dem neuen Dirigenten Andreas Seger für sein großes Engagement. Das konnte nur mit Zugaben bestätigt werden, mit dem „Fliegermarsch“ von Hermann Dostal und einem weihnachtlichen Medley von Thiemo Kraas.