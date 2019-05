09:48 Uhr

Hindernisse auf dem Daten-Highway

Zu einer ansehnlichen Baustelle wurden die Reparaturarbeiten an der Ecke Zugspitz-/Breitenbergstraße nach dem Ausfall von Telefon und Internet in einem großen Teil der Gartenstadt.

Weil eine Störung behoben werden musste, warten noch immer einige Internet-Kunden auf eine Verbindung. Was die Telekom den Betroffenen nun rät.

Von Helmut Bader

Von „Es hat uns nicht so viel ausgemacht“ bis hin zu Einnahmeinbußen reichte die Palette der Folgen, die ein großer Teil der Bewohner in der Gartenstadt in Kauf nehmen musste. Ursache war ein tagelanger Ausfall von Internet und Telefon.

Und noch immer warten einige Haushalte in der Gartenstadt darauf, dass ihr Anschluss endlich wieder funktioniert. Laut Telekom sollte spätestens seit dem 22. Mai wieder eine flächendeckende Versorgung sichergestellt werden können. Das bestätigte am Donnerstag auch ein Unternehmenssprecher auf Nachfrage unserer Zeitung. „Das Netz läuft seit dem 22. Mai wieder stabil. Falls es dennoch zu punktuellen Störungen kommen sollte, empfehlen wir den betroffenen Kunden einen Restart des jeweiligen Routers, also das Gerät einmal vom Strom nehmen und wieder anschalten“, rät René Bresgen. Wie berichtet, war die Ursache für die Probleme eine Störung im Hauptkabel im kompletten Gebiet der Gartenstadt. Durch die Störung seien seit dem vorvergangenen Sonntag bis zu 1500 Teilnehmeranschlüsse ausgefallen, teilte die Telekom mit. Nun ist auch klar, wie es zu dem Problem kommen konnte. „Durch eindringende Feuchtigkeit wurde ein Hauptkabel beschädigt“, berichtet Bresgen. Umfangreiche Tiefbauarbeiten waren nötig, um das defekte Kabel auszutauschen. „Wir entschuldigen uns bei allen Kunden für eventuell entstandene Unannehmlichkeiten“, sagt Bresgen.

Das Problem in der Gartenstadt nahm am Sonntag vor einer Woche seinen Lauf

Am gravierendsten betroffen war anscheinend die Lotto-Annahmestelle im Bäckereck in der Zugspitzstraße, wie Inhaberin Ursula Bär erzählt: „Seltsamerweise gab es bei uns bei der Bäckerei selbst gar keine Probleme, dagegen traf es die Lotto-Annahmestelle umso mehr. Das sind bei uns aber auch zwei völlig getrennte Leitungen.“ Drei Tage dauerte dort der Ausfall und Ursula Bär spricht von einem Verlust in Höhe von gut 1000 Euro. „Wir mussten die Leute einfach wegschicken, weil wir auch nicht wussten, was wirklich passiert war“, sagt sie. Entsprechend froh war sie auch, dass bei ihr der Anschluss schon wieder funktionierte, als viele andere noch Probleme hatten. Ein Bewohner der Gartenstadt berichtete gestern, dass der Internetzugang nun wieder funktioniert, das Festnetztelefon aber noch nicht. Ursula Bär wusste außerdem zu berichten, dass die Ausfälle zeitlich ganz unterschiedlich ausfielen.

Weniger einschneidend war die Situation offenbar beim Getränkemarkt an der Ecke Zugspitzstraße/ Breitenbergstraße, wo sich die Telekom-Baustelle befand.

„Wir sind eigentlich ganz gut damit zurechtgekommen und haben uns entsprechend angepasst“, war hier zu hören. Anders dagegen in der St.-Ulrichs-Apotheke. Hier fielen von Sonntag bis Mittwoch Telefon und Internet aus. Auch die Kartenbezahlung funktionierte nicht mehr. Die Kunden mussten dann entweder bar bezahlen oder eben öfter kommen. „Insgesamt war es schon eine ziemliche Einschränkung“, war die Auskunft, und weiter: „Die Bestellung der Medikamente konnten wir zwar mit dem Handy besorgen, aber es war auch ein größerer Zeitaufwand erforderlich.“

Andere Bürger berichteten ebenfalls von Problemen. Eine Familie war auf einem Kurzurlaub in London unterwegs, während die 86-jährige Mutter alleine zu Hause war. Das Vorhaben war natürlich, dass man telefonisch und über das Internet in ständigem Kontakt bleiben sollte.

Das klappte dann nicht. Weniger aufregend erlebte das allerdings die Oma selbst: „Was hätte mir in der Zeit denn schon groß passieren sollen?“, fragte sie ganz cool.

