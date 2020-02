Hindernisse auf dem Weg zur Barrierefreiheit am Bahnhof

Plus In die meisten Züge sollten auch Rollstuhlfahrer problemlos einsteigen können. Dumm nur, dass die Mobilitätszentrale der Bahn davon nichts weiß.

Vielleicht wird im März ja doch noch alles gut. Dann nämlich sollen Rollstuhlfahrer am Mindelheimer Bahnhof nicht mehr nur barrierefrei das Gleis erreichen können, sondern auch den Zug. Dass beides keine Selbstverständlichkeit ist, wissen Rudolf Zimmermann aus Dirlewang und seine Tochter Jana wie berichtet aus leidvoller Erfahrung. Die 29-Jährige ist auf einen Elektrorollstuhl angewiesen – und deshalb auch darauf, dass es im Zug eine Rampe oder einen Hublift gibt, damit sie ein- und aussteigen kann. Wenn sie in den vergangenen Monaten eine Bahnfahrt nach Mindelheim anmelden wollte, hieß es in der zuständigen Mobilitätsservicezentrale (MSZ) jedoch stets, dass Fahrten von und nach Mindelheim für sie nicht möglich seien. Wie sich jetzt herausstellte, war diese Auskunft aber schlicht falsch.

Darum ist die Auskunft der Bahn schlichtweg falsch

Denn die meisten Züge, die in Mindelheim halten, verfügen entweder über eine Rampe oder einen Hublift und ermöglichen einen barrierefreien Zustieg. Die DB Regio AG hatte es allerdings versäumt, diese nicht ganz unwesentliche Information in den Fahrplandaten zu hinterlegen. „Da die MSZ Reiseanfragen auf Grundlage dieser Daten bearbeitet, muss sie derzeit Anmeldungen für Mindelheim generell ablehnen, weil nicht erkennbar ist, bei welchen Zügen die Zustiegsmöglichkeit für Rollstuhlfahrer überhaupt gegeben ist“, teilte die Bayerische Eisenbahngesellschaft Rudolf Zimmermann mit.

Dass er überhaupt dort nachfragte, hat eine kleine Vorgeschichte: Im Dezember hatten er und seine Tochter in einem Artikel der Mindelheimer Zeitung ihrem Ärger darüber Luft gemacht, dass der Hublift am Mindelheimer Bahnhof, mit dem Rollstuhlfahrer in die Züge gehoben werden konnten, sang- und klanglos abgebaut worden war. Darüber hatte sich auch Monika Sirch, die Vorsitzende der Behinderten-Kontaktgruppe Mindelheim-Bad Wörishofen geärgert. „Inklusion ist bei der Bahn noch weit weg“, hatte sie damals im Gespräch mit der MZ gesagt – und auch, dass sie die Hoffnung, die Bahn könnte die Beschwerden ihres Verbands ernst nehmen, inzwischen fast aufgegeben hat. „Vielleicht kann uns der Bürgerbeauftragte Klaus Holetschek weiterhelfen“, hoffte sie – und das offenbar zurecht.

Wie sich die Bayerische Eisenbahngesellschaft zum Mindelheimer Bahnhof äußert

Denn wenige Wochen später erhielt sie einen Brief von Holetschek, der den Artikel gelesen und sich an die Bayerische Eisenbahngesellschaft gewandt hatte. Im Auftrag des Bayerischen Verkehrsministeriums plant, finanziert und kontrolliert sie den Schienenpersonennahverkehr in Bayern. Auf seine Nachfrage teilt die Bayerische Eisenbahngesellschaft mit, „dass in Mindelheim der Zustieg von Rollstuhlfahrern in die meisten Züge möglich ist“. Auskünfte hierüber erteile die MSZ. „Ab Ende des Jahres werden dann voraussichtlich alle Züge von Rollstuhlfahrern nutzbar sein“, hieß es in dem Schreiben weiter.

Monika Sirch freute sich darüber so sehr, dass sie den Brief umgehend an Rudolf Zimmermann weiterleitete. Der jedoch war irritiert: Wenn bereits jetzt der Großteil der Züge barrierefrei zugänglich sein sollte, warum erhielt seine Tochter von der Mobilitätszentrale dann stets die Auskunft, dass sie in Mindelheim nicht aussteigen könne? Er hakte deshalb selbst bei der Bayerischen Eisenbahngesellschaft nach – und ist über die Antwort immer noch ein wenig fassungslos. „Da gibt es barrierefreie Züge und keiner weiß was davon.“ Ebenfalls nicht nachvollziehen kann er, warum der Fehler über Monate hinweg unbemerkt blieb – und es wohl weiter geblieben wäre, hätte er nicht nachgefragt.

Ab März sollen die korrekten Angaben in den Bahn-Systemen verfügbar sein

Immerhin: „Voraussichtlich ab März werden die korrekten Daten wieder in den Auskunftssystemen verfügbar sein.“ Auch online werde dann bei Zügen mit Rollstuhlrampe der Hinweise „Rampe im Zug“ wieder angezeigt. Anfang März will Rudolf Zimmermann die Probe aufs Exempel machen.

