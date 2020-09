06:00 Uhr

Hobbyradler aus Bad Wörishofen und die große Lust an der Quälerei

Plus Welche Strapazen die Fahrer der Tour de France auf sich nehmen, haben Hobbyfahrer aus Bad Wörishofen und der Umgebung am eigenen Leib erfahren. In Frankreich wurden sie für ihren Einsatz mit einer Überraschung belohnt.

Von Luke Maguire

Die Landschaft: atemberaubend. Wie auch die Herausforderung. Mit dem Kleintransporter machten sich fünf Hobbyradfahrer aus Bad Wörishofen und der nahen Umgebung auf nach Frankreich, um dort im Fahrradsattel in neun Tagen über 840 Kilometer und 19.000 Höhenmeter zurückzulegen. Sie haben sich eingefühlt in das, was kurz darauf die Fahrer der 107. Auflage der Tour de France spüren würden.

Die Radsportler aus Bad Wörishofen schwingen sich regelmäßig auf ihr Fahrrad

Das Quintett aus dem Allgäu hat Teile der Strecke der Tour erkundet. Die Hobbyradler gehören zum Radteam Cycleworxx aus Bad Wörishofen. Klaus Linder ist Teil der Gruppe und sagt: „Das war eine richtig coole Tour, aber auch sehr anstrengend.“ Der 52-Jährige schwingt sich mindestens einmal jährlich für eine Woche mit seinen Freunden, größtenteils aus Bad Wörishofen, aufs Rad. In diesem Jahr ging es nach Frankreich, zur persönlichen Tour de France. Den Teilnehmern der Rundfahrt haben sie dabei schon etwas voraus.

Atemberaubende Landschaft: Auf der Abfahrt der Alpe d’Huez machten die Radler kurz Rast, um den Ausblick zu genießen.

„Wir sind die Etappen gefahren, die unter anderem am 15. und 16. September bei der Tour de France anstehen“, sagt Linder. Die Strecken in diesem Jahr seien eine große Herausforderung. „Beim Col de la Loze, dem Dach der Etappe, gibt es bis zu 20-prozentige Steigungen. Das ist zum Teil brutal“, sagt Linder. Auch für das Quintett sei die Fahrt eine Tortur gewesen: „Die letzten Tage waren schon zäh. Am Ende hat der Hintern dann auch geschmerzt“, erzählt Linder lachend.

Lesen Sie dazu auch: Steile Anstiege und atemberaubende Landschaften

Mittlerweile läuft die Tour de France und die deutschen Fahrer um Emanuel Buchmann haben trotz Rückstand auf die vorderen Plätze noch Chancen auf den Sieg. Überschattet wurde der Tourstart allerdings von einer erneuten Sturzwelle, die aufgrund starken Regens entstand. Ebenfalls zwei Deutsche waren darunter: Während Lennard Kämna gleich zweimal stürzte, sich aber nicht allzu schwer verletzte, musste John Degenkolb bereits abbrechen. In den sozialen Medien schrieb er: „Manchmal gewinnst du, manchmal verlierst du. Heute habe ich alles verloren.“ Für das Team Cycleworxx war die Frankreichtour trotz aller Strapazen auf jeden Fall ein Gewinn. Nach einem ausgiebigen Frühstück galt es, bis abends über 100 Kilometer abzuspulen. „Da war es wichtig, in der Früh ein Ei mehr zu essen, um genügend Kalorien aufzunehmen. Untertags gab’s dann nur Gel, Wasser und ab und zu mal eine Banane“, erzählt Linder.

Ein Selfie mit Abstand. Auf seiner Tour traf Klaus Linder (Zweiter von links) die beiden Deutschen Emanuel Buchmann (links) und Lennard Kämna (Zweiter von rechts).

Ein Highlight ihrer neuntägigen Reise durch die Französischen Alpen war das kurze Treffen mit den deutschen Fahrern Emanuel Buchmann und Lennard Kämna vom Team Bora-Hansgrohe. Linder: „Ich wusste, dass sie auch hier unterwegs sind. Sie dann zu treffen – damit habe ich nicht gerechnet.“ Nach kurzem Smalltalk ging es für Buchmann allerdings wieder zum Training und für Linder zurück ins Begleitfahrzeug. „Er scheint aber wieder topfit zu sein“, bilanzierte Linder nach dem Gespräch. „Außerdem folge ich ihm beim Online-Portal Strava, wo man die gefahrenen Strecken eintragen und vergleichen kann. Da sind seine Leistungen wieder auf höchstem Niveau.“

Auch Fahrradgeschäfte rund um Bad Wörishofen profitieren vom Boom der Tour de France

Nicht nur in der Radszene, sondern auch in der breiten Öffentlichkeit wird die Tour de France von vielen Menschen weltweit verfolgt. Das merken vor allem Fahrradgeschäfte, die vom Hype um das Straßensport-Event profitieren. E-Bikes sind der Renner.

Bei der Tour de France wird allerdings ausschließlich auf Rennrädern gefahren, ebenso wie im Team Cycleworxx. „Anders sind solche Strecken auch gar nicht möglich“, sagt Linder. Um die Sicherheit bei so langen Strecken zu gewährleisten, muss einer immer im Begleitauto fahren. „Wir wechseln uns täglich ab, sodass jeder mal eine Verschnaufpause bekommt.“

Ob Linder bei der Tour an einen deutschen Sieg glaubt? Da ist er sich noch unschlüssig: „Zu viele starke Konkurrenten sind im Feld vertreten. Ob Pinot, Roglic oder die beiden Kolumbianer – es wird sehr schwer für die Deutschen.“ Nachdem John Degenkolb ausgeschieden ist, sind aktuell noch elf deutsche Fahrer dabei. Für Linder ging es nach den neun Tagen wieder in die Heimat. Auf den französischen Straßen fühlt er sich aber wohl. „In Frankreich ist der Radsport sehr angesehen. Das merkt man auch auf der Fahrbahn. Da gibt es meist einen 60 bis 80 Zentimeter breiten Streifen für Radfahrer. Vergleicht man das mit Italien, ist das schon ein Luxus“, erzählt Linder.

Lesen Sie dazu: Das ABC zur 107. Tour de France

Themen folgen