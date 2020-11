vor 31 Min.

Hohes Schloss: Gespräche mit Investor sind „auf der Zielgeraden“

Plus Das Konzept für das denkmalgeschützte Gemäuer in Bad Grönenbach könnte noch im Winter oder spätestens im nächsten Frühjahr vorliegen.

Von Verena Kaulfersch

Geduld ist eine Tugend – und die Bad Grönenbacher haben inzwischen eine Menge davon. Denn in der Frage, wie es mit dem Hohen Schloss weitergeht und wer das Wahrzeichen künftig auf welche Weise nutzt, müssen sie seit einiger Zeit auf eine Antwort warten. Die Belohnung bringt nun „entweder das Christkind oder der Osterhase“: Das kündigt Bernd Jäger an, Geschäftsführer der Jako Baudenkmalpflege. Die Firma mit Sitz im baden-württembergischen Rot an der Rot soll im Auftrag der Gemeinde ein Paket liefern – bestehend aus Investor und Nutzungskonzept für das denkmalgeschützte Gemäuer.

Die lange Suche nach einem neuen Schlossherrn

Seit Sommer 2018 ist das Unternehmen, das später auch den nötigen Umbau übernehmen soll, auf der Suche nach einem neuen Schlossherrn. Inzwischen seien die Verhandlungen „absolut auf der Zielgeraden“, sagt Jäger: „Es liegen keine Steine mehr im Weg, die nicht ausgeräumt werden können.“ Auch Bürgermeister Bernhard Kerler äußert sich optimistisch, spricht davon, dass sich die Gespräche zwischen den Beteiligten „sehr konkretisieren“.

Als zu optimistisch hatten sich Hoffnungen erwiesen, die frohe Kunde könnte schon im Herbst 2019 öffentlich gemacht werden. Auch im daraufhin angepeilten ersten Halbjahr 2020 blieb es still um die Pläne für das herrschaftliche Gemäuer. Es habe „länger gedauert als gedacht“, sagt Rathauschef Kerler. Denn das auf einem Nagelfluhfelsen erbaute Schloss mit Ursprung im 13. Jahrhundert ist nach seinen Worten eine herausragende Immobilie, aber eben auch eine schwierige.

Hoher Verkaufspreis, noch höhere Investition

Als Verhandlungsbasis hatte die Gemeinde, aktuell die Besitzerin des Schlosses, in einem Verkaufsexposé einen Kaufpreis von etwa 3,2 Millionen Euro angegeben – samt Grund und einem ebenfalls denkmalgeschützten Nebengebäude. Darin beinhaltet sind laut Kerler bauliche Leistungen, welche die Gemeinde gegebenenfalls noch zu erbringen hätte. Für den zukünftigen Eigentümer geht es danach allerdings mit den Investitionen erst so richtig los: Von etwa 20 Millionen Euro, die in das Schloss gesteckt werden müssen, war zu einem früheren Zeitpunkt die Rede. Denn das Schloss besitzt zwar eine reiche Geschichte, dafür aber keinen Aufzug. Und ein gutes Stück Arbeit bedeutet es auch, die Haustechnik mit Heizung, Elektrik und Lüftung in den Stand der Gegenwart zu versetzen – von den dringend nötigen Verbesserungen für einen zeitgemäßen Brandschutz mal abgesehen.

Mit dem Schlossherrn in spe führt die Jako Baudenkmalpflege schon seit Längerem Verhandlungen. Dass die sich zuletzt nochmals hingezogen haben, habe auch an Corona gelegen, sagt Jäger: „Da konnten die Termine einfach nicht in der Geschwindigkeit stattfinden wie in normalen Zeiten.“ Das Erreichte will der Geschäftsführer keinesfalls gefährden und ist – mit Hinweis auf das mit dem Investor vereinbarte Stillschweigen – extrem sparsam mit Auskünften zum künftigen Nutzungskonzept.

Der Investor hat große Pläne für das Bad Grönenbacher Schloss

Das sprachliche Großformat wählt er dagegen, um anzukündigen, was sich die Bad Grönenbacher erwarten können. Nicht nur von der „größten aller angedachten Lösungen“ und einem „Leuchtturmprojekt“ für die Marktgemeinde und die Region ist da die Rede – Jäger spricht auch von einer Nutzung, die dem Schloss und seiner Historie im Anspruch gerecht wird: Diese Äußerung legt die Messlatte hoch, denn das Schloss diente in seiner wechselvollen Vergangenheit unter anderem Fürstäbten aus Kempten und Mitgliedern des Hauses Fugger als Residenz. Außerdem lässt sich Jäger noch entlocken, dass die Nutzung auch künftig „einen gewissen öffentlichen Charakter“ zulässt: „Jeder, der das will, kann es auch weiter besichtigen.“

Lesen Sie auch: