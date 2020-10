vor 9 Min.

Holetschek muss Vorsitz im Kneipp-Bund abgeben

Plus Folge einer neuen Regel für Regierungsmitglieder. Suche nach neuem Präsidenten für den Bad Wörishofer Verband mit 1200 Vereinen beginnt.

Von Markus Heinrich

Eine Entscheidung der Staatsregierung hat nun auch Auswirkungen auf den Kneipp-Bund mit Sitz in Bad Wörishofen. Klaus Holetschek gibt den Vorsitz des rund 160.000 Mitglieder zählenden Verbandes auf. Das sagte Holetschek unserer Redaktion am Donnerstag. Der Kneipp-Bund braucht im großen Jubiläumsjahr zum 200. Kneipp-Geburtstag also einen neuen Präsidenten.

Dahinter steht die neue Regel, wonach Mitglieder des bayerischen Kabinetts ab Januar keine Spitzenämter in überregionalen Vereinen oder Verbänden mehr inne haben dürfen. Bad Wörishofens Alt-Bürgermeister Klaus Holetschek ist als neuer Gesundheitsstaatssekretär von dieser Neuregelung betroffen und muss seine Ämter aufgeben, etwa jenes als Vorsitzender des Tourismusverbandes Allgäu/Bayerisch-Schwaben.

Nachfolgeregelung für Holetschek im Tourismusverband ist bereits in Sicht

Hier ist die Nachfolgeregelung bereits getroffen. Wie der Verband am Donnerstag mitteilte, wird sich die Ostallgäuer Landrätin Maria Rita Zinnecker zur Wahl stellen. Holetschek will sich um einen Stellvertreter-Posten bewerben, denn das ist weiterhin erlaubt.

Sein Amt als Präsident des Kneipp-Bundes werde ab dem 1. Januar 2021 ruhen, erläuterte Holetschek. „Wir ziehen die Neuwahl auf den 23. Januar vor“, berichtet er. Das sei bereits mit Beirat und Präsidium besprochen. Einen Nachfolger gebe es noch nicht. Er werden sich „aber auch weiter für Kneipp engagieren, in welcher Form auch immer“, kündigte Holetschek an. Holetschek wurde 2017 zum neuen Präsidenten des Kneipp-Bundes mit 1200 Vereinen und dem Sitz in Bad Wörishofen gewählt.

