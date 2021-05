Holetschek zum Ausfall von Erstimpfungen

„Keine generelle Absage veranlasst“

Wie kam es dazu, dass im Impfzentrum Bad Wörishofen in dieser Woche keine Biontech-Erstimpfungen möglich sind? Eine Mitteilung des bayerischen Gesundheitsministeriums soll damit zu tun haben, laut Medienberichten bayernweit. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek, der ehemalige Bürgermeister von Bad Wörishofen, teilte dazu mit, sein Ministerium habe „keine generelle Absage von bereits vereinbarten Erstimpfterminen an die Impfzentren veranlasst“. Aber: „Der Fokus in den nächsten rund drei Wochen liegt in den Impfzentren auf den Zweitimpfungen.“ Allein in Bayerns Impfzentren stünden in den kommenden vier Wochen mehr als 1,1 Millionen Zweitimpfungen an.

Das liege am hohen Tempo bei Erstimpfungen in den Wochen 14 bis 16. Diese wurden durch eine Verschiebung von Zweitimpfungen mit Biontech von drei auf sechs Wochen durch die Impfkommission des Bundes möglich. Diese Erstimpfungen nennt Holetschek einen Erfolgsfaktor im Kampf gegen die dritte Corona-Welle. Man bereite die Zweitimpfungen „mit höchster Sorgfalt“ vor. Durch die geänderten Vorschriften zu AstraZeneca für über 60-Jährige komme nun auch bei Zweitimpfungen Biontech oder Moderna zum Einsatz. „Dieser Impfstoff kann dann nicht für Erstimpfungen verwendet werden“, so Holetschek. „Zur Wahrheit gehört auch: Bei nahezu gleichbleibenden Liefermengen durch den Bund für die Impfzentren bedeutet dies eine Verschiebung des Impfstoffs hin zu Zweitimpfungen.“ Zweitimpfungen hätten Priorität, damit erst sei der volle Impfschutz hergestellt. Zudem erhielten die Menschen damit viele Freiheitsrechte zurück. Corona-Erstimpfungen seien bei Haus- und Fachärzten weiterhin möglich. Bayerns Impfstrategie nennt Holetschek in der Mitteilung erfolgreich.