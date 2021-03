10:01 Uhr

Holzmann Medien übernimmt Radiosender für Handwerker

Holzmann Medien gehört zu den größten Arbeitgebern in Bad Wörishofen.

Plus Das Bad Wörishofer Unternehmen Holzmann Medien übernimmt einen Radiosender mit besonderem Profil. Alexander Holzmann nennt auch persönliche Gründe.

Holzmann Medien aus Bad Wörishofen übernimmt die Mehrheit am Handwerker Radio. Der Sender aus Schwäbisch Hall gilt als weltweit erstes Webradio für die Zielgruppe Handwerk. Holzmann will damit seine Audio-Aktivitäten ausbauen. In dem Wörishofer Verlag erscheinen die Deutsche Handwerks Zeitung und das „handwerk magazin“.

Holzmann Medien ist nach eigenen Angaben auflagenstärkstes Medienhaus im Segment der Handwerkspublikationen. Mit dem Handwerker Radio will Verleger Alexander Holzmann den Webradio-Kanal bedienen. Das Handwerker Radio wurde 2018 von Marco Candido, ehemaliger Topmanager bei Würth und heute Unternehmer und Berater für Vertrieb und Führung, gegründet. In der Spitze erreicht der Sender laut Holzmann beispielsweise im vergangenen Jahr im August rund 240.000 Tune-ins bei circa 500.000 Hörern pro Monat (auf Basis von angenommenen 2,1 Hörern/TuneIn).

Alexander Holzmann hat selbst früher im Radio moderiert

Neben dem strategischen Aspekt ist der Kauf auch eine Herzenssache für Alexander Holzmann. Er habe selbst früher bei einem Allgäuer Radiosender moderiert. „Die Faszination für das Medium Radio ist geblieben. Schön, dass es jetzt mit den Möglichkeiten der Smartphones und der wachsenden Zahl an Sprachassistenten einen ganz neuen Schub bekommt“, sagt Holzmann. „Wir glauben deshalb, dass wir jetzt mit unserem Engagement bei einem zielgruppengenauen Webradio genau richtig liegen.“

Gründer Candido teilt mit, Holzmann sei „mein Wunschkandidat“ gewesen. Candido bleibt dem Sender als Gesellschafter und aktiver Begleiter verbunden. Die operative Leitung übernimmt Jan Peter Kruse, Verlagsleiter Anzeigen, Vertrieb, Marketing und Digital sowie Mitglied der Geschäftsleitung bei Holzmann. (mz)

