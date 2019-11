13:00 Uhr

Holzofen löst Brand einer Gartenhütte aus

Ermittlungen wegen einer Ordnungswidrigkeit kommen jetzt auch noch auf einen 77-Jährigen zu, dessen Gartenhütte ein Raub der Flammen wurde.

Offenbar zu nah an der Holzwand einer Gartenhütte stand ein Holzofen, der am Sonntagmittag den Brand in einer Gartenhütte auslöste. Die Freiwillige Feuerwehr Ettringen hatte das Feuer schnell gelöscht, der Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen zudem davon aus, dass der 77-jährige Besitzer der Gartenhütte den Holzofen nicht fachgerecht installiert hatte, bevor er ihn ihn Betrieb nahm. Das bringt ihm jetzt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Themen folgen