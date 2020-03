Homeoffice de luxe dank Corona?

Plus Ein Teil der MZ-Redaktion arbeitet wegen Corona von Zuhause aus. Unser Autor gewinnt der schwierigen Situation auch etwas Positives ab.

Corona hat uns alle im Griff. Auch die Sportredaktion der Mindelheimer Zeitung, namentlich also ich. Seit dieser Woche nun arbeite ich von zuhause aus. Homeoffice nennt man das. Am vergangenen Sonntag schnappte ich mir noch die nötigsten Dinge aus meinem Büro, am Montag ging es dann los mit dem ungewohnten Arbeitsplatz in den gewohnten vier Wänden.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Die Rufumleitung funktioniert, an unser Redaktionssystem bin ich auch angeschlossen. Der Blick in den sonnigen Garten vom Schreibtisch aus hat auch etwas. Beim Checken des Redaktionspostfaches wird eines schnell klar: Die Sportseite wird übersichtlich sein, schließlich gibt es von den Sportplätzen und aus den Hallen wenig zu berichten. Eine Werbung für einen Streamingdienst - kommt bald die Semmel frei Haus? Unter all den E-Mails von Vereinen, die ihre Generalversammlungen, ihren Trainingsbetrieb und ihre Proklamation der Schützenkönige absagen, ploppt dann doch tatsächlich eine bisher noch nie da gewesene Werbung für einen bekannten Streamingdienst auf. Ein Bonbon der IT in unserem Haus, die einem so das Homeoffice schmackhaft machen will? Was kommt als Nächstes? Die Leberkäs-Semmel frei Haus vom Metzger meines Vertrauens? Das Homeoffice de luxe nimmt Formen an – zumindest in meinen Gedanken.

Themen folgen