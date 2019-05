vor 21 Min.

Hommage an den Musikfilm

Besondere Tage im Bad Wörishofer Kino. Mit dabei sind Musikgruppen aus der Kneippstadt

Die sechsten Bad Wörishofer Musik-Filmtage stehen bevor. Von Dienstag, 7. Mai, an zeigt Bad Wörishofens Kinobetreiber Rudolf Huber ein besonderes Programm. Dazu gibt es musikalische Darbietungen von Gruppen aus Bad Wörishofen.

Zum Auftakt am Dienstag um 19.30 Uhr spielt das Bad Wörishofer Kurorchester „Musica Hungarica“ bekannte und beliebte Filmmelodien im Kinosaal. Der Eintritt dazu ist frei. „Wir bedanken uns sehr herzlich beim Kur- und Tourismusbetrieb Bad Wörishofen für die Unterstützung“, sagt Huber. Bürgermeister Paul Gruschka wird die Musikfilmtage eröffnen. Los geht es dann um 20.15 Uhr mit „Green Book – eine besondere Freundschaft“. Der Film wird auch am Montag, 13. Mai, um 16 Uhr gezeigt. Der Streifen erhielt drei Oscars 2019.

Immer wieder sind während der Musikfilmtage Live-Darbietungen zu sehen und zu hören. Etwa am Mittwoch, 15. Mai, um 20 Uhr mit einem Auftritt der Geigenschüler von Ursula Glanz. Gezeigt wird der Film „Der Klang der Stimme“. Die Geigenschüler sind auch am Mittwoch, 29. Mai, um 20 Uhr im Kino zu hören, wenn „A Star is born“ auf dem Spielplan steht.

Am Samstag, 1. Juni, haben dann die Kinder der Pfarrer-Kneipp-Grundschule ihren großen Auftritt, um 16 Uhr und ebenfalls unter der Leitung von Ursula Glanz. An diesem Tag läuft „Dumbo“ auf der Kinoleinwand. Das gesamte Programm der Bad Wörishofer Musikfilm-Tage gibt es unter www.filmhaus-huber.de und täglich auf der Serviceseite der Mindelheimer Zeitung. (mz)

