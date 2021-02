vor 18 Min.

Horst Lichter bei der Arbeit in Bad Wörishofen

Plus Überraschender Besuch des Moderators von „Bares für Rares“ in Bad Wörishofen. Was seine Agentur zum Grund der Visite sagt.

Mit seiner Trödelshow „ Bares für Rares“ begeistert Horst Lichter ein Millionenpublikum. Kürzlich schlug er mit dieser Quote im Direktvergleich sogar die deutsche Nationalmannschaft im Testspiel gegen Tschechien, zumindest in der ersten Halbzeit. Nun war der gelernte Koch Lichter in Bad Wörishofen zu Gast.

Beruflich sei Horst Lichter in Bad Wörishofen gewesen, wie es hieß, für Arbeiten in der näheren Umgebung. In Bad Wörishofen hat er übernachtet. Was genau in der Kneippstädter Umgebung tat, bleibt allerdings ungewiss.

„Leider“ könnte man „zu dem Drehformat aktuell noch keine Auskunft geben, da es noch geheim bleibt“, teilte Lichters Hamburger Agentur auf Anfrage mit.

Bestens bekannt aus Lichters Show und auch in Bad Wörishofen ist Ludwig Hofmaier, einer der Experten der ZDF-Trödelshow "Bares für Rares" mit Horst Lichter. Hofmaier ist Stammgast des großen Bayerischen Flohmarktes, der Jahr für Jahr an der A96 bei Bad Wörishofen, in Irsingen, stattfindet. (m.he)

