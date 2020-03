Hoteliers bekommen Corona-Sorge zu spüren

Plus Tagungen fallen aus, erste Stammgäste sagen ab. So gehen Bad Wörishofens Touristiker mit der Lage um.

Die Verunsicherung der Menschen in Sachen Coronavirus wird nun messbar – und zwar in Absagen von Hotelaufenthalten. Davon ist nun auch Bad Wörishofen betroffen, obwohl es bis Redaktionsschluss am Freitag weder in der Kneippstadt noch im Landkreis Unterallgäu einen Corona-Fall gab. Kurdirektorin Petra Nocker hatte bereits während der Woche von Absagen gesprochen. Hoteliers berichten unserer Redaktion nun, wie die Lage in den Häusern ist. 123 Hotels und Kurbetriebe gab es zuletzt in Bad Wörishofen, gemeinsam halten sie in der größten Stadt des Landkreises 3657 Betten vor. Am Freitagabend feierte die Stadt sich selbst: 100 Jahre Bad.

Die Corona-Sorge dämpft die Feierstimmung nun ein wenig. Nicht nur die Weltmesse Grindtec in Augsburg oder die Handwerksmesse in München wurden zuletzt abgesagt, was sich teils in den Besucherzahlen der Hotels einer ganzen Region niederschlägt. Ein weiteres Problem, dies war in diesem Zusammenhang ebenfalls, zu erfahren, ist in manchen Häusern der Ausfall von unterschiedlichen Tagungen.

Letzteres betrifft derzeit besonders das Fünf-Sterne-Superior-Hotel Steigenberger „Der Sonnenhof“, wie Direktor Peter Messner ausführte: „Bei uns fielen bereits jetzt im März zwei bis drei kleinere Tagungen weg und auch eine größere, internationale, die im Mai geplant war, fällt ebenfalls aus.“ Das bekommt Messners Haus zu spüren. „Das macht natürlich schnell einmal rund 300 Übernachtungen aus“, rechnet der Direktor vor. „Positiv ist allerdings, dass die Tagungen wohl zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.“ Von der Absage der Handwerksmesse geht für Messners Haus dagegen kein Problem aus. „Teilnehmer oder Besucher der Handwerksmesse hatten wir bisher ohnehin nicht, sodass uns dies weniger trifft“, so seine Einschätzung. Was der Hotelchef noch berichtet: „Privat hatten wir bisher noch nicht so viele Absagen, außer von etlichen etwas älteren Stammgästen, die derzeit nicht verreisen wollen. Aber das kann uns auch kurzfristig zum Wochenende hin noch treffen“, so Peter Messner. Einen weiteren Aspekt sprach Peter Messner zusätzlich an. Bei einer kürzlichen Zugfahrt nach Leipzig konnte er feststellen, dass die Waggons mehr als halb leer waren und außerdem wusste er, dass in Lugano bereits ein großer Kongress abgesagt wurde.

Zum internationalen Schachfestival reisen fast alle Spieler an

Einen anderen Aspekt brachte Martin Steinle vom gleichnamigen Hotel ins Spiel. Zu ihm kommen stets Teilnehmer des großen internationalen Schachturniers, das am Freitag hier begann. Von vier Italienern, die zugesagt hatten, kamen bereits zwei wegen der Verunsicherung nicht. Der Großteil der Teilnehmer aus vielen Ländern ist aber angereist. 289 von 315 Spielern sind dabei. Der aktuell jüngste Schach-Großmeister der Welt aus Indien blieb aber zuhause, nachdem die dortigen Behörden von der Reise nach Deutschland abgeraten hatten. Mehr dazu lesen Sie hier:

Schachfestival in Bad Wörishofen startet

„Auch müssen wir die Situation aufmerksam beobachten und entsprechend reagieren“, sagt Steinle, der auch stellvertretender Kreisvorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbandes ist. „Ein paar Absagen gibt es jedoch schon“, berichtet er und meint damit Gäste, die hier einen Gesundheitsurlaub verbringen wollten. Viele Gäste brachte stets die Internationale Baumesse in München auch in die Kneippstadt. Aber da diese nur alle drei Jahre und heuer eben nicht, stattfindet, ist das Hotel diesmal davon nicht betroffen.

Dies bestätigt auch Hans-Peter Schegerer vom Kurhotel Angerhof, der sonst ebenfalls von der Bauma profitiert. Für ihn kommt die Sorge vor dem Coronavirus jedoch zum ungünstigsten Zeitpunkt, weil jetzt die Hauptbuchungszeit für die nächsten Monate sei. Dabei stelle sich dann die Frage, ob Gäste, die jetzt zögern, dann vielleicht später ihren Urlaub nachholen. Weniger wirkt sich nach Angaben des Hoteliers derzeit noch die Absage von Messen in der Region aus. „Das große Problem ist die derzeitige Unsicherheit, die die Leute bereits abhält, fest zu buchen“, betont Hans-Peter Schegerer.

„Angst und Verunsicherung sind zu spüren“, sagt Hotelier Christian Förch

Ähnlich sieht es auch Christian Förch vom Kurhotel Förch. Er sagt: „Das Virus nimmt durchaus bereits Einfluss auf das Geschehen bei uns. Auch wir haben bereits kurzfristige Absagen vor allem von älteren Gästen.“ Dies halte sich zwar alles noch in Grenzen. „Aber die Angst und die Verunsicherung ist schon zu spüren, weil man auch nicht weiß, wie es weitergeht“, sagt Förch.

Den Optimismus nicht nehmen lassen will sich Heidi Krumm-Hebinger, die Chefin des Tagungshotels Sonnengarten des Schwäbischen Handwerks. „Bisher hat das Thema bei uns noch nicht groß zu Buche geschlagen“, berichtet sie. „Messebesucher spielten bisher schon eine eher untergeordnete Rolle.“ Die Tagungen laufen dagegen im Sonnengarten wie bisher, denn es gab noch keine Verdachtsfälle. „Wir hatten bisher keine größeren Ausfälle, außer den üblichen krankheitsbedingten“, berichtet Krumm-Hebinger. „Deshalb versuche ich, mir zunächst keine großen Sorgen zu machen.“

„Das ist besonders bedauerlich, weil wir heuer sehr gut in das Jahr gestartet sind“, so Nocker. Die Kurdirektorin nennt einen Zuwachs an Übernachtungen in Höhe von 6,81 Prozent und 13,49 Prozent mehr Ankünfte als im Vorjahreszeitraum. „Nun hoffen wir natürlich, das dieser positive Trend nicht durch den Virus beeinträchtigt wird“, sagt Nocker. (mit m.he)

