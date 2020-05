vor 52 Min.

Hubschrauber-Einsatz nach Sturz vom Heuboden: 45-Jähriger schwer verletzt

Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, um in Zaisertshofen einen Schwerverletzen ins Krankenhaus zu bringen.

Ein Unfall in einem landwirtschaftlichen Anwesen Zaisertshofen hat schwere Folgen.

In Zaisertshofen hat sich am Samstagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Ein 45-jähriger Mann aus Tussenhausen habe in seinem landwirtschaftlichen Anwesen aufgeräumt und sei dabei vom Heuboden gestürzt, berichtet die Polizei.

Der Mann fielt etwa zweieinhalb Meter tief und schlug auf dem Boden auf. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus. (mz)

