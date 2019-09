vor 14 Min.

Hubschraubereinsatz in Mindelheim nach Unfall mit Kind

In Mindelheim ist es am Dienstagnachmittag zu einem Hubschraubereinsatz gekommen.

Am Dienstagnachmittag ist es in Mindelheim zu einem Unfall gekommen. Dabei wurde ein zwölfjähriges Kind in einem Kinderhort verletzt.

Von Max Kramer

Erneut Rotorenlärm über Mindelheim: Nachdem am Wochenende ein Hubschrauber der Polizei nach Brandstiftern im Norden der Stadt fahndeten, war diesmal die Luftrettung im Einsatz. Der Grund: In einem Kinderhort war ein zwölfjähriges Kind gestürzt und hatte sich dabei verletzt. Wie schwer, ist bislang offen.

Nach Hubschraubereinsatz in Mindelheim: Kind "optimal versorgt"

Der Helikopter der Luftrettung landete am späten Nachmittag auf einer Wiese vor der Grundschule, um das Kind zu behandeln und schließlich ins Klinikum Memmingen zu transportieren. Das Kind wurde dorthin gebracht, da es im Mindelheimer Klinikum keine Kinderabteilung gibt. In Memmingen sei das Kind "optimal versorgt", teilte die Integrierte Leitstelle Donau-Iller in Krumbach mit.

Themen folgen