Ich bin eine Schleiereule und selten im Unterallgäu

Wie unsere Fotografin Ulla Gutmann den seltenen Vogel im Unterallgäu entdeckt hat.

Von Ulla Gutmann

Neugierig guckt die Schleiereule aus der Scheune heraus – und unsere Fotografin Ulla Gutmann hat diesen besonderen Augenblick eingefangen. Außergewöhnlich ist das Bild deshalb, weil man diesen Vogel nicht so leicht zu Gesicht bekommt. Zum einen ist er nachtaktiv und zum anderen gibt es laut Georg Frehner, dem Vorsitzenden des Landesbundes für Vogelschutz im Unterallgäu, zur Zeit insgesamt nur 15 Brutpaare im Landkreis. Vor 34 Jahren begann unter seiner Leitung das Artenhilfsprogramm für die Schleiereule im Unterallgäu. Fehlende Nistmöglichkeiten sind wohl der Hauptgrund, warum die Zahl dieser Vögel geschrumpft ist. Früher brüteten sie in alten, mardersicheren Taubenschlägen und auch in Kirchtürmen. Alte Taubenschläge gibt es so gut wie nicht mehr, Kirchtürme wurden wegen den Tauben vergittert, erklärt Frehner. Genügend Mäuse sind auch nötig, denn die frisst die Eule am liebsten. Wer dazu beitragen möchte, dass sie wieder mehr Kameraden im Unterallgäu bekommt, erfährt beim LBV, wo und wie man Nistkästen bauen und aufhängen kann.

