Ideen für ein Mindelheimer Original gesucht

Seit 35 Jahren steht eine original britische Telefonzelle in Mindelheim. Sie hat schon bessere Zeiten erlebt - und wartet nun auf jemand, der ihr wieder Leben einhaucht.

Es ist ja nicht gerade so, dass man eine knallrote Telefonzelle mitten in der Innenstadt übersehen könnte. Aber irgendwie geht man doch jeden Tag mehr oder weniger achtlos daran vorbei. Ist ja nichts Neues mehr. Kennt man doch schon. Wie außergewöhnlich das gute Stück ist, fällt einem erst wieder auf, wenn man Gäste durch die Mindelheimer Altstadt führt und diese ganz begeistert sind. Very british!

Haben Sie eine Idee für die britische Telefonzelle in Mindelheim?

Leider verkommt das Mindelheimer Telefonhäuschen, das heuer sein 35-Jähriges in Deutschland feiern kann (wie hier zu lesen ist: Die rote Telefonzelle: ein Stück England im Herzen Mindelheims), immer mehr. Jetzt gilt es, der roten Zelle wieder Leben einzuhauchen. Haben Sie vielleicht eine Idee?