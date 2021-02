11:55 Uhr

Identität der Toten aus dem Frankenhofener See bei Schlingen geklärt

Rettungskräfte haben am 31. Januar eine Frauenleiche aus dem Frankenhofener See bei Schlingen geborgen.

Vier Tage nach dem Fund einer Leiche im Frankenhofener See bei Schlingen hat die Kripo neue Erkenntnisse. Es geht auch um Frage nach der Todesursache.

Von Markus Heinrich

Vier Tage nach dem Fund einer Leiche im Frankenhofener See bei Schlingen ist die Identität der Toten geklärt.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, handelt es sich um eine 74 Jahre alte Frau aus Kaufbeuren, die seit dem 13. Dezember 2020 als vermisst galt.

Am vergangenen Sonntag hatte ein Spaziergänger die Polizei alarmiert. Er hatte Person im Frankenhofener See bei Bad Wörishofen entdeckt. Rettungskräfte bargen daraufhin die Leiche einer Frau. Schwierig gestaltete sich danach die Frage nach der Identität. Auch die Todesursache war unklar. Die Kripo Kaufbeuren ist nach den bisherigen Ermittlungen sicher, dass es sich bei der Toten um die vermisste 74-Jährige handelt. Der Kriminalpolizei liegen bisher keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Eine groß angelegte Vermisstensuche im Dezember verlief erfolglos

Die 74-Jährige hatte an einem Sonntagabend gegen gegen 22 Uhr ihre Wohnung in der Benznauer Straße in Kaufbeuren verlassen. Danach verlor sich ihre Spur. Die Frau benötige aber dringend Medikamente, hatte die Polizei damals mitgeteilt. Eine Vermisstensuche mit Personensuchhunden der Rettungshundestaffel, Kräfte der DLRG und der Polizei Kaufbeuren eingebunden verlief ergebnislos.

