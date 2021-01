vor 49 Min.

Ihr persönlicher Nachrichtenüberblick

Von Montag bis Freitag halten wir Sie um 19 Uhr mit unserem Newsletter auf dem Laufenden – per Handynachricht oder per E-Mail.

Jeden Abend liefern wir Ihnen Neuigkeiten des Tages und unsere besten Lese-Geschichten per E-Mail oder per Push-Mitteilung aufs Handy. So melden Sie sich an

Sie wollen kein Stadtgespräch verpassen und über die Geschehnisse im Unterallgäu immer auf dem Laufenden sein? Dann haben wir das perfekte Angebot für Sie: unseren lokalen Newsletter „Mindelheimer Zeitung Kompakt“. Jeden Abend, von Montag bis Freitag, sendet Ihnen unsere Redaktion um 19 Uhr Nachrichten aus dem Unterallgäu – individuell zusammengestellt, bequem und kostenlos, entweder auf Ihr Smartphone oder in Ihr E-Mail-Postfach. Der Weg zum Newsletter ist ganz einfach.

So bekommen Sie den Newsletter per E-Mail in Ihr Postfach

Wollen Sie unseren Newsletter per E-Mail erhalten, öffnen Sie in Ihrem Browser entweder die Seite www.augsburger-allgemeine.de/mindelheim/newsletter oder wahlweise www.mindelheimer-zeitung.de/lokales (hier etwas nach unten scrollen bis zum blauen Kasten „Mindelheimer Zeitung Kompakt“). Tragen Sie Ihre E-Mail-Adresse in das Feld ein, setzen Sie das Häkchen, damit wir Ihnen den Newsletter schicken dürfen, und klicken Sie auf „Newsletter bestellen“. Sie erhalten eine E-Mail mit einem Bestätigungslink, auf den Sie klicken müssen – ist auch das erledigt, bekommen Sie täglich von Montag bis Freitag jeweils um 19 Uhr unseren Newsletter per Mail.

Wichtiger Hinweis: Falls Sie keinen Bestätigungslink erhalten haben, prüfen Sie bitte auch Ihren Spam-Ordner. Bei manchen E-Mail-Anbietern landen automatisch versandte E-Mails wie unsere Bestätigungsmail dort. Falls Sie bereits andere Newsletter aus unserem Haus abonniert haben (etwa den Chefredakteursnewsletter „Sechs um 6“ oder die aktuellsten Angebote aus unserem Online-Shop), erhalten Sie ebenfalls keine Bestätigungsmail, wenn Sie den lokalen Newsletter der Mindelheimer Zeitung abonnieren.

So bekommen Sie den Newsletter per Push-Nachricht aufs Handy

Sie wollen den täglichen Newsletter lieber abends als Push-Nachricht auf Ihr Handy bekommen? Dann brauchen Sie dazu nur unsere NewsApp installieren. Und so erhalten Sie unseren neuen lokalen Newsletter auf Ihrem Handy:

Sie nutzen ein Android-Gerät, etwa von Samsung oder Huawei? Dann laden Sie sich im Google Play Store die kostenlose App „Augsburger Allgemeine News“ (blaues Logo) herunter.iPhone-Nutzer finden unsere NewsApp im App-Store von Apple.

Öffnen Sie nach der Installation die App, dort werden Sie von uns Schritt für Schritt durch die Anmeldung geführt: Wählen Sie auf der ersten Seite den Lokalteil Mindelheim aus und abonnieren Sie anschließend den Newsletter „Mindelheimer Zeitung Kompakt“.

Wichtiger Hinweis: Die Möglichkeit, Newsletter zu erhalten, bietet nur die neueste Version unserer NewsApp. Sollten Sie bereits eine ältere Version installiert haben, führen Sie bitte ein Update durch.

Neben dem neuen lokalen Newsletter bietet unsere App noch jede Menge weitere Highlights, die Sie auswählen können, etwa Push-Benachrichtigungen zu den wichtigsten Nachrichten aus Augsburg und der Region, Schwaben und Bayern, zum FC Augsburg und den Augsburger Panthern – oder natürlich aus dem Raum Mindelheim.

Stellen Sie sich Ihren ganz persönlichen Nachrichtenbereich zusammen: Mit der Funktion „Meine Nachrichten“ entscheiden Sie selbst, zu welchen Themen, Orten oder Vereinen Sie informiert sein wollen. Ihr persönlicher App-Concierge informiert Sie über das aktuelle Wetter. Schnelle Ladezeiten und eine einfache Navigation machen die Nutzung unserer NewsApp besonders komfortabel. (home)

Themen folgen