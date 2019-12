vor 24 Min.

Ihre Liebe begann in der Schreinerei

Franziska und Karl Pianowski sind seit 60 Jahren verheiratet

Von Franz Issing

Wenn Karl Pianowski aus seinem und dem Leben seiner Frau Franziska erzählt, läuft ihm der Mund über, dann ist aber auch immer von „harter Arbeit, die nie viel Freizeit zuließ“ die Rede. Wer wie das betagte Ehepaar zudem Diamantene Hochzeit feiern kann, hat 60 Ehejahre mit all seinen Höhen und Tiefen mit Bravour gemeistert und für lebenslange Zweisamkeit auch einige gute Tipps in petto. „Dem Partner vertrauen, ihn achten und ihm Respekt zollen“, erwies sich bei dem Jubelpaar als probates Rezept.

Karl Pianowski erblickte am 31. Januar 1936 im schlesischen Glogau das Licht der Welt. Mit neun Jahren flüchtete er anno 1945 mit seiner Familie vor den Russen zunächst nach Dresden und Leipzig. Schließlich kam er mit einem Transport nach Siebnach. Nach Schulbesuch ging er bei der Türkheimer Schreinerei Josef Assner in die Lehre, wo Pianowski 40 Jahre tätig war und dort auch seine Frau Franziska, die Schwester des Chefs, kennen und lieben lernte.

In der St. Annakapelle in Siebnach schlossen Franziska und Karl Pianowski im Dezember vor 60 Jahren den Bund fürs Leben. „Seit nahezu sechs Jahrzehnten lese ich die Mindelheimer Zeitung, das ist morgens meine erste Beschäftigung“ verrät der Jubilar, der sich sehr für das lokale Geschehen und auch die große Politik interessiert.

Franziska Pianowski ist eine waschechte Türkheimerin. Die Eltern der 88-jährigen Seniorin betrieben in der Marktgemeinde eine Landwirtschaft. „Da musste ich immer fest mit anpacken“ erinnert sie sich. In Vereinen waren beide nicht aktiv. „Nein, dazu fehlte uns angesichts harter Arbeit immer die Zeit“, erklärt der Jubilar, der bis vor Kurzem immer noch gerne als Schreiner gewerkelt hat und nun einer Beschäftigung als „Hausmann“ nachgeht. Nach wie vor kümmert er sich auch um die Pflege des Gartens. Am Ehrentag des Jubelpaares gaben sich zahlreiche Gratulanten die Türe in die Hand.