13:51 Uhr

Ihre Liebe trug sie durchs Leben

Erika und Ludwig Filser traten vor 60 Jahren in Wiedergeltingen vor den Traualtar. Am Dreikönigstag feierten sie ihre diamantene Hochzeit.

Plus Erika und Ludwig Filser aus Wiedergeltingen feiern diamantene Hochzeit. Bei ihnen ging buchstäblich „die Post ab“.

Es war tiefer Winter, als Erika und Ludwig Filser vor nunmehr 60 Jahren in Wiedergeltingen vor den Traualtar traten. Am Dreikönigstag feierten sie jetzt ihre diamantene Hochzeit. Sofern man in Zeiten wie diesen von „feiern“ sprechen kann: Der geplante Gottesdienst mit anschließender Familienfeier musste coronabedingt leider ausfallen.

Beim Tanzen lernten sich Erika und Ludwig kennen

„Aber wir haben das Beste daraus gemacht. Zum Mittagessen wurden wir bei unserem ältesten Sohn eingeladen und nachmittags waren wir Kaffeetrinken bei unserem zweiten Sohn. Alle anderen Gratulanten konnten sich nur telefonisch bei uns melden,“ so das Ehepaar.

Als die zwei sich im Mai 1957 beim Tanzen kennenlernten, war Erika gerade mal seit zwei Monaten nach Türkheim umgezogen. Als 16-Jährige verließ sie ihre Heimat Schönbrunn im bayerischen Wald, um sich hier Arbeit zu suchen, die sie bei den Salamander-Werken in Türkheim fand.

Ludwig war zu der Zeit noch in seinem Ausbildungsberuf als Schreiner tätig. Schon bald war den beiden klar, dass sie zusammen gehörten und sie heirateten im Januar 1961. Anfangs wohnten sie noch zur Miete, doch bereits 1965 zogen sie in ihr eigenes Haus. 1962 und 1965 kamen ihre zwei Söhne zur Welt und machten das Glück perfekt.

1962 wechselte Ludwig seine Arbeit und fand eine Stellung bei der Post. Auch seine Frau trug immer zum Lebensunterhalt bei und kam ebenfalls bei der Deutschen Post unter.

1978 übernahm das Ehepaar Filser die Postfiliale in Wiedergeltingen

Ab 1978 übernahm das Ehepaar Filser die Postfiliale Wiedergeltingen, wo sie beide bis zu ihrer Pensionierung tätig waren. Aber auch im privaten teilten die beiden die gleichen Interessen. So standen sie lange Zeit als Laienspieler auf der Theaterbühne in Wiedergeltingen, wo Ludwig viele Jahre als Spielleiter die Fäden in der Hand hielt. Auch im Kirchenchor singen sie bis heute gemeinsam und das bereits seit 44 Jahren. Dass sie sich um Haus und Garten gemeinsam kümmern, versteht sich von selbst. Mittlerweile haben sie insgesamt sieben Enkelkinder und die Familie hat bei den Filsers oberste Priorität.

Ludwig Filser erfreut sich mit seinen 82 Jahren bester Gesundheit und unterstützt seine inzwischen gesundheitlich angeschlagene, aber immer geliebte Ehefrau in allen Lebenslagen, wie er es einst versprochen hat: in guten wie in schlechten Tagen.

