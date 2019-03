vor 36 Min.

Ihre Liebe überstand alle Schwierigkeiten

Dürdane und Ali Caca fanden in Türkheim eine neue Heimat

Von Maria Schmid

Wie schaffen es junge Leute, sich das Ja-Wort zu geben und sechs Jahrzehnte fest zueinanderzustehen? Für Ali und seine „Perle“ Dürdane Caca war es ein erfülltes Leben, das sie sich damals erkämpfen mussten. Sie war süße 15 Jahre jung, Ali Caca 24. Als er sie traf, stand es für sie beide fest – sie wollten für immer zusammen bleiben und heiraten.

Ali ging zum Vater seiner auserwählten Dürdane. Doch der sagte: „Nein“. Dürdane sei noch zu jung. Das war damals in Bartin, einer Provinz und Stadt am Schwarzen Meer. Ali und Dürdane nahmen Reißaus und heirateten am 21. März 1959 trotz aller Widerstände. Und wie schafften sie es 60 Jahre lang gemeinsam durchs Leben zu gehen? Dürdane Caca lacht und sagt: „Jeder Tag ist etwas Besonderes.“ Mit diesem Gedanken bleibe die Ehe immer frisch. Dazu gehörten Liebe, Geduld und Toleranz.

Der junge Ali erlernte das Handwerk des Lederverarbeiters (heute: Fachkraft für Lederverarbeitung). 1968 ging er nach Deutschland und kam nach Türkheim zu Salamander. Der Leder verarbeitende Betrieb expandierte und brauchte viele tüchtige Mitarbeiter.

Zwei Jahre später folgte seine Dürdane nach Türkheim. Die beiden in der Türkei geborenen Söhne blieben noch bei der Großmutter, folgten später nach. Der dritte Sohn kam hier zur Welt.

Die Familie ist inzwischen mit fünf Enkelsöhnen und einer Enkeltochter gesegnet, übrigens das einzige Mädchen in der ganzen Familie, erwähnen sie stolz.

Dürdane war auch als einziges Mädchen mit drei Brüdern aufgewachsen. Außerdem haben die Jubilare noch eine weitere Gemeinsamkeit.

Ali und Dürdane feiern beide gemeinsam am 1. Mai ihren Geburtstag. Ali wurde 1935 und Dürdane 1944 geboren. Die Sehnsucht nach der Heimat wird mit Besuchen ein- oder zweimal im Jahr gestillt.

Bürgermeister Christian Kähler kam, überreichte Geschenke und gratulierte nicht nur im Namen der Marktgemeinde Türkheim, sondern auch im Namen von Landrat Hans-Joachim Weirather für den Landkreis Unterallgäu.

Dass das alles mit einem prickelnden Tropfen, mit türkischem Kaffee und Kuchen gefeiert wurde, war für das Jubelpaar und die eingeladenen lieben Nachbarinnen, die auch als Dolmetscherinnen fungierten, selbstverständlich.

Themen Folgen