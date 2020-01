Ihre Propeller rühren in der größten Biogasanlage der Welt

Plus Die Bergerhauser Firma PTM hat einen Preis bekommen. Die Rühwerke der Firma aus dem 27-Einwohner-Ort sind auf der ganzen Welt zu finden.

Wer vom „Wachstumschampion 2020“ hört, der denkt vielleicht erst einmal an die großen „Global Player“ dieser Welt – und vermutlich nicht an ein Unternehmen im 27-Einwohner-Ort Bergerhausen. Tatsächlich hat dort, im Süden des Mindelheimer Stadtteils, eine Firma ihren Sitz, die sich international einen Namen gemacht hat: Propeller-Technik Maier, oder kurz PTM.

Für ihre Entwicklung der vergangenen drei Jahre hat das Magazin Focus Business in Kooperation mit Statista die Unterallgäuer Firma im Ranking der wachstumsstärksten Unternehmen in Deutschland auf Platz drei im Maschinen- und Anlagenbau eingestuft. Nimmt man alle Branchen zusammen, landet die Bergerhauser Firma auf Rang 62. Grund für diese gute Platzierung ist mitunter eine Umsatzsteigerung um rund 660 Prozent innerhalb der vergangenen drei Jahre. Auch die Zahl der Mitarbeiter ist von einen auf mehr als ein Dutzend gestiegen. Ein klassisches Startup ist PTM dennoch nicht: Denn Firmenchef Alois Maier verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Branche.

Alles begann mit einem Belüfter - und so entstand die Firma PTM

Alles begann, als der gelernte Landwirt mit einem Faible für Technik einen Tauchmotor mit Belüfter für die Güllebelüftung entwickelte und dafür ein Patent anmeldete. Mitte der Achtzigerjahre gründete Alois Maier dann seine Firma und beschäftigte sich seither mit dem Thema „Rühren“. Er rührt in Bereichen, die manch anderen eher abschrecken würden: in Biogasanlagen, in Gülle, in Bohrschlamm oder in Kläranlagen.

Auch wenn diese Massen meist alles andere als appetitlich sind, so kommt es genau wie beim Rühren eines leckeren Kuchenteigs darauf an, was in der Maschine steckt: Ist der Teig zäh und schwer, muss das Gerät besonders leistungsstark sein – und es darf auch nicht so schnell verschleißen. Die Schwerlast-Rührwerke, die sich durch die zähen Massen in einer Biogasanlage kämpfen, nennt Maier deshalb „Heavy-duty-Rührwerke“.

Die größten Propeller sind 2,50 Meter groß

Sein Unternehmen „Maier Energie und Umwelt“ war einer der größten Kunden der Firma KSB für Rührwerke und hat dann vor fünf Jahren deren Sparte übernommen – die PTM GmbH war geboren. In Bergerhausen werden die Komponenten entwickelt und zusammengeschraubt: Die Antriebe sind aus Guss, der Propeller aus Hochleistungskunststoff. Entworfen hat ihn ein Schiffspropellerdesigner aus Potsdam. Der kleinste Propeller hat einen Durchmesser von 70 Zentimetern, der größte misst 2,50 Meter und ist 130 Kilogramm schwer. Gerade in diesem Bereich hätten sich die großen Mitbewerber zurückgezogen, erklärt Alois Maier.

Der Bergerhausener hingegen hat sich in seinem Segment einen Namen gemacht: „Wir sind die teuersten, aber auch die langlebigsten“, sagt Maier. Sein Sohn Werner, der inzwischen in das Geschäft eingestiegen ist, ergänzt: „Wir entwickeln kleine Details, die die Langlebigkeit garantieren.“ Ein durchschnittliches Rührwerk in einer Biogasanlage halte etwa drei Jahre, erklären Vater und Sohn. Insbesondere lange Fasern und mineralische Bestandteile wie Sand und Steine verursachen häufig nach kurzer Zeit Schäden an konventionellen Propellern.

Alois und Werner Maier sind von der Qualität ihrer Propeller überzeugt

Die Maiers selbst geben auf ihre Produkte allein schon drei Jahre Gewährleistung und versprechen eine Lebensdauer von 50.000 Betriebsstunden, also von etwa fünf Jahren. Was ebenso für sie spricht, ist ihr großes Lager und dass sie immer lieferbereit sind, erklärt Alois Maier. Denn Rührwerke in Biogasanlagen gingen in der Regel von heute auf morgen kaputt und müssten schnellstens ersetzt werden: Mit einem Ausfall einer Biogasanlage wären hohe Kosten verbunden.

PTM verkauft viel in Norddeutschland. So sind etwa in der größten Biogasanlage der Welt in Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern „80 Rührwerke von uns drin“, sagt Alois Maier. Gerade im Ausland habe auch das „Made in Germany“ noch einen hohen Stellenwert, erklärt er. Asien etwa sei ein großer Wachstumsmarkt: „China will grün werden“ und die Abfälle der dort lebenden Menschen in Biogasanlagen verwerten. Sogar in Afrika sind Rührwerke aus Bergerhausen im Einsatz, ebenso in Nord- und Südamerika. Grundsätzlich sieht Alois Maier überall dort Potenzial, „wo es Abfall gibt“.

PTM ist "Wachstumschampion 2020" geworden

Die Auszeichnung als „Wachstumschampion 2020“ macht ihn und seinen Sohn sichtlich stolz. „Das ist ein Zeugnis für die geleistete Arbeit“, sagt Werner Maier. Beide hat die Ehrung erstaunt, schließlich hätten sie sich nirgendwo beworben, erklären sie. Das Statistik-Portal Statista hat – vom Magazin FocusBusiness beauftragt – die Zahlen aus dem Handelsregister gezogen. Es wollte dann noch Unterlagen und Bilanzen sehen – und dann berechnete es den sehr guten dritten Platz für PTM. „Das freut uns, damit hätten wir nicht gerechnet“, sagt Alois Maier. Jetzt nicht und vermutlich noch weniger damals vor vielen Jahren, als er als Landwirt sein erstes Patent eingereicht hat.