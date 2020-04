vor 16 Min.

Ikarus Festival 2020 wurde wegen Corona abgesagt

Absage für das Ikarus-Festival 2020 in Memmingerberg. Es wurde wegen der Corona-Krise abgesagt.

Update: Absage für das Ikarus Festival 2020

Wie die Veranstalter mitgeteilt haben, kann das Ikarus Festival 2020 nicht stattfinden. "So wurde es jüngst zum Wohle unserer Gemeinschaft von den zuständigen Behörden und Ämtern beschlossen, was ganz sicher keine leichte, aber definitiv die richtige Entscheidung war – auch wenn es tierisch schmerzt. Ebenso wie ihr, sind wir einfach unendlich traurig", heißt es in einem Statement. Grund für die Absage ist das Coronavirus.

Wie die Veranstalter weiterhin schreiben, wird jeder angeschrieben, der bereits ein Ticket erworben hat. Und sie kündigen an: "Im kommenden Jahr erwartet Euch dann ein umso mächtigeres Ikarus Festival."

Das war der ursprüngliche Artikel vor der Absage:

Auch 2020 treffen sich vom 29. Mai bis zum 1. Juni tausende, begeisterte Fans elektronischer Musik, um beim Ikarus-Festival zu feiern. Die Veranstaltung findet bereits seit 2015 auf dem ehemaligen Militärflugplatz in Memmingerberg statt. Es gibt sechs Bühnen, davon liegen drei in ehemaligen Flieger-Hangars, eine mitten im Wald.

Coronavirus: Droht eine Absage für das Ikarus-Festival?

Wegen des Coronavirus mussten schon viele Veranstaltungen in der Region abgesagt werden. Die Organisatoren des Ikraus-Festivals gehen nach eigenen Angaben trotzdem davon aus, dass es stattfinden kann. Sie teilten aber auch mit, in Kontakt mit den Behörden zu stehen und die aktuelle Situation genau zu beobachten.

Line-up beim Ikarus-Festival 2020: Bands und Künstler

Etwa 70 Künstler und Bands wurden bereits vom Line-Up des Ikarus-Festival 2020 bekanntgegeben. Noch etwa 50 weitere sollen folgen. Hier geben wir eine Übersicht:

Headliner

Adam Beyer

Amelie Lens

Carl Cox

Dubfire

Enrico Sangiuliano

Fritz Kalkbrenner

Kshmr

Len Faki

Monika Kruse

Neelix

Pan-Pot

Robin Schulz

Salvatore Ganarri

Steve Aoki

Sven Väth

Will Sparks

Harder Stylez

Angerfist

Da Tweekaz

Dr. Peacock

Head Hunterz

Ran-D

Wildstylez

Artists

AKA AKA

Ben Böhmer Live

Boston 168

168 Dax J

Denise Schneider

Dirty Doering

Dominik Eulberg

Droplex

Drunken Masters

Eskei83

Extrawelt Live

Falscher Hase

Felix Kröcher

Felix Raphael

Raphael Fjaak DJ Set

Format:B

Gestört aber geil

Gregor Tresher

Hidden Empire

I Hate Models

Inhalt der Nacht B2B Echoes of October

Karotte

Kerstin Eden

Klangkuenstler

Klaudia Gawlas

Kobosil

Le Shuuk

Lexer

Lexy & K-Paul

Marcel Fengler

Marcus Meinhardt

Marika Rossa

Mark Dekoda

Mark Reeve

Mauslo

Midas 104

Mimi Love

Molloo.Bass

Moonbootica

Niconé

Pappenheimer

Paula Temple

Pleasurekraft

Radio Slave

Rebekah

Reinier Zonneveld Live

Live Sam Shure

Skiy

Stereo Express Live

T78

Township Rebellion

Tube & Berger

Under Black Helmet

Victor Ruiz

Vize

VTSS

Younotus

Progressive Psytrance

Ace Ventura

Astrix

Atmos

Audiomatic

Bastoyz

Captain Hook

Fabio Fusco

Klopfgeister

Krama

Morten Granau

Omiki

Ritmo

Ikarus-Festival in Memmingerberg: So viel kosten die Tickets

Tickets für das Ikarus-Festival 2020 gibt es in verschiedenen Kategorien ab 109,90 € zuzüglich Gebühren und Steuern. Außerdem werden Tages-Tickets für die einzelnen Festival-Tage erhältlich sein, sobald Line-Up und Timetable endgültig bekanntgegeben wurden.

Anfahrt: So kommen Sie zum Ikarus-Festival 2020 am Airport Memmingen

Mit dem Auto : Am schnellsten erreicht man den Flughafen über die Ausfahrt Memmingen-Ost auf der A96 . Für Festivalbesucher gibt es spezielle Parkplätze am Festival-Gelände. Wer sich nicht auskennt, kann im Navigationssystem folgende Adresse eingeben: Am Flughafen 42, 87766 Memmingerberg .

: Am schnellsten erreicht man den Flughafen über die Ausfahrt auf der . Für Festivalbesucher gibt es spezielle Parkplätze am Festival-Gelände. Wer sich nicht auskennt, kann im Navigationssystem folgende Adresse eingeben: Am Flughafen 42, 87766 . Mit dem Zug: Vom Bahnhof in Memmingen fahren regelmäßig Busse zum Flughafen.

Mit dem Flugzeug: Der alte Militärflughafen liegt direkt neben dem Allgäu Airport und ist von dort zu Fuß zu erreichen.

und ist von dort zu Fuß zu erreichen. Mit dem Bus: Für das Ikarus-Festival gibt es einen speziellen Bus, der von 60 Städten in Deutschland - darunter Berlin , Hamburg und Stuttgart - nach Memmingerberg fährt. Nähere Informationen gibt es hier. Außerdem fährt regelmäßig ein Shuttlebus zum Memminger Bahnhof.

